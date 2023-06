O preço do gás em Santo Ângelo está acima da média brasileira

Pesquisas da ANP e da Petrobras permitem comparar os preços praticados pelas revendedoras de gás de todo o Brasil e constatar que em Santo Ângelo o preço está acima da media nacional, é possível afirmar que está entre os mais caros do país

O botijão de 13 quilos de gás (GNP) em Santo Ângelo, conforme levantamento feito pela ANP – Agencia Nacional de Petróleo, entre 11 e 17 de junho, está sendo revendido ao preço médio de R$ 119,40. Neste levantamento foram investigadas cinco revendas, o preço mais caro na pesquisa, entre as revendas do município, foi de R$ 129,00 e o mais barato de R$ 108,40. Porém, nesta semana, uma tradicional revenda de Santo Ângelo, leva um botijão em casa, ao valor de R$ 133,00.

O valor cobrado no município figura entre os mais caros do País. Essa mesma pesquisa detecta que o preço médio mais baixo do Brasil está no município de Lajedo Pernambuco (R$ 75,00) e o mais caro em Tefé no Amazonas (R$ 142,50).

O gráfico colorido informa o preço médio praticado no país, bem como a composição dos preços, para que se entenda o mercado deste produto considerado essencial para as famílias brasileiras. No Brasil a média é de R$ 103,55.