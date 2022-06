Assalto simulado já tem data confirmada em Santo Ângelo

O comandante do CRPO Missões, Tenente Coronel Sérgio Gonçalves dos Santos, confirmou a data de realização do treinamento que visa aprimorar as táticas de combate aos roubos a bancos ou instituições financeiras. Uma série de eventos iniciará na noite do dia 13 de junho no quartel do 7º RPMon, mas o exercício se estende pela madrugada do dia 14 com a participação de 50 policiais e ainda a colaboração dos batalhões de Operações Especiais de Porto Alegre e o Batalhão de Aviação da Brigada Militar.

Neste exercício os assaltantes serão encenados por voluntários, utilizadas armas de festim e Airsoft e todas as vias públicas de acesso ao município estarão sendo monitoradas, pois a rota de fuga e captura dos assaltantes também está inserida no roteiro do simulado.

O comando da Brigada Militar alerta a população que evite situação de pânico, pois o simulado deve gerar cenas próximas ao real, semelhante as que ocorrem em assaltos efetuados a agências bancárias, com reféns e possível fuga.

A operação também prevê a desativação simulada de um artefato explosivo, ação que será realizada pelo setor especializado da Brigada Militar nesta área. A Brigada Militar pretende coletar informações para aperfeiçoar suas táticas de atuação e a população pode enviar informações e imagens do simulado pelo WhatsApp da corporação local que é 33128119.