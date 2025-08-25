21ª Fenamilho Internacional fecha com superávit de R$ 1,2 milhão

A feira teve uma visitação de mais de 171 mil pessoas durante o evento, 463 expositores e aprovação de 93,3% do público

A comissão organizadora da 21ª Fenamilho Internacional apresentou o demonstrativo financeiro nesta quinta-feira, 21, durante evento no Auditório Iglenho Burtet, no Parque de Exposições Siegfried Ritter, palco da feira realizada entre os dias 19 e 27 de abril deste ano.

Conforme o demonstrativo, a 21ª Fenamilho teve um superávit de R$ 1.205.140,00; o melhor resultado das edições recentes, ante um déficit de R$ 705 mil registrado na anterior, realizada ainda sob reflexos econômicos da pandemia.

O saldo positivo foi comemorado pelo presidente da Associação Fenamilho e das duas últimas edições da feira, Luís Alberto Voese, atribuindo os resultados ao trabalho da comissão central, dos mais de 400 voluntários e ao planejamento e organização adotados pela direção na condução do evento.

Em sua manifestação, Voese agradeceu o empenho de todos e afirmou que o resultado consolida a Fenamilho Internacional como vitrine do potencial produtivo, da força do agro e como polo cultural do noroeste gaúcho. “Apesar dos percalços, foi uma grande feira. Uma das maiores. A 21ª Fenamilho deixa um legado de números expressivos, de reafirmação da sua importância econômica, de inovação e da sua força regional”, concluiu o presidente.

O prefeito de Santo Ângelo, Nívio Braz, também destacou os resultados: “uma grande feira com um resultado exitoso. É o resultado do trabalho de um gestão rigorosa”, declarou. O chefe do Executivo também lembrou os investimentos que município efetivou no parque da Fenamilho, garantindo a infraestrutura para um grande evento.

NÚMEROS

Conforme os números divulgados pelo contador Milton Bonini, a arrecadação com receitas somou mais de R$ 4,2 milhões provenientes da comercialização de espaços para o evento, patrocínios, bilheteria e estacionamento, frente à uma despesa de pouco mais de R$ 3 milhões, computados os investimentos na estrutura para a feira, promoções, propaganda e publicidade, pessoal e despesas gerais administrativas. O crescimento na receita da 21ª Fenamilho alcançou 67,8% em relação às duas edições anteriores e os custos tiveram uma redução e 5,47%. Já o superávit superou em 12,5%.

A edição teve ainda 463 expositores que ocuparam ´612 espaços internos e externos no parque de exposições.

CULTURAL

A parte cultural da 21ª Fenamilho Internacional também teve destaque na programação. Foram mais de 80 atrações culturais e artísticas, envolvendo em torno de 380 artistas, com 90% dos contratados de Santo Ângelo. Em relação ao público, atraído pela oportunidade de negócios e pelas atrações do setor cultural, foram computados a visitação de 171.493 pessoas nos nove dias do evento.

O projeto cultural, coordenado pela MK Produções Culturais captou R$ 704 mil.

APROVAÇÃO

Outro número comemorado pelos organizadores, refere-se à aprovação de expositores e do público visitante na 21ª edição. Conforme o demonstrativo, 93,3% dos entrevistados aprovaram de forma geral a feira, avaliando quesitos como segurança, infraestrutura do parque e limpeza.

A noite de apresentação de resultados da Fenamilho encerrou com homenagens aos colaboradores, apoiadores e patrocinadores.

Texto: Tarso Weber | Fotos: Erik Moro