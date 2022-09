A Feaagri Missões inicia neste sábado

Durante o evento será realizado o Festival Cidade das Tortas, provas de velocross, exposições de Agroindústrias Familiares, gastronomia (Etnias – bares – restaurantes e copas), empreendedores do artesanato missioneiro, rodeio e oficinas gratuitas de Confeitaria ofertadas pelo SENAC

A 10ª Feira da Agroindústria e Agricultura Familiar das Missões – Feaagri Missões inicia neste sábado, dia 3 e segue até o dia 7 de setembro no Parque Internacional de Exposições Siegfried Ritter em Santo Ângelo. A entrada é gratuita e somente será cobrado o estacionamento com custo para motocicletas de R$ 10,00 e para automóveis R$ 15,00.

A comissão organizadora do evento espera receber cerca de 60 mil visitantes. O público tem como atrativo cerca de 260 expositores dos diversos setores (indústria, comércio e serviços). Além de uma série de shows culturais, entre eles, João Chagas Leite, Nennito Sarturi e Grupo, Banda Barbarella e Show de Paula Machado.

Neste sábado haverá Café Colonial Missioneiro, intervenções culturais com destaque para o show de João Chagas Leite.

Detalhes da programação dos dias 03 e 04

DIA: 2/9/2022

8h: Entrada de animais para o Rodeio da Assetrasa

DIA: 3/9/2022

8h: Início das provas do Rodeio da Assetrasa

9h: Café Colonial Missioneiro – ver horários

10h: ABERTURA OFICIAL DA 10ª FEAAGRI MISSÕES 2022 Participação de Cameratta Archangelus – Local: Centro de Eventos Iglenho Burtet

10h: Abertura dos Pavilhões de Exposições e Festival Cidade das Tortas

10h: Abertura Espaço “ Turismo integrando regiões para o desenvolvimento

10h: Abertura Pavilhão da Cultura: Exposição “7 Povos Retratos: de Território”

12h: Abertura do Pavilhão da Agricultura Familiar

12h: Almoço nas Etnias Alemã e Italiana e GTF Cel. Aparício Borges

20h: Feijoada na Etnia Negras Raízes na Casa Afro

20h: Jantar nas Etnias Afro, Alemã e Italiana e GDF Cel. Aparício Borges

22h: Fechamento dos Pavilhões

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

10h: Intervenções Cia Circense Burzum

10h: Intervenções Teatrais Madame Núbia Rivotril e Manolo

10h: Intervenções Teatral Missões, Cultura e Terra – Cia Actuare – Produção – Future Arte Criativa

14h: Apresentação de Danças Folclóricas das invernadas Dente de Leite e Individuais do GDF Os Farroupilhas

14h50min: Apresentação de Danças Folclóricas da Invernada Juvenil, Dança de Salão com o Peão Eduardo e a Prenda Eva Sofia e apresentações de gaita com as Prendas Nicoly, Eva e Clara do CTG 20 de Setembro

15h40min: Apresentação de Danças Folclóricas das invernadas Mirim e Pré Mirim e apresentações de Gaita com João Paulo e José Antônio Odorissi e Gracy Santos do CTG Tio Bilia

16h30min: Apresentação de Danças Folclóricas da Invernada Mirim do CTG Os Legalistas

17h10min: Apresentação de Danças Folclóricas da Invernada Mirim do GTF Cel. Aparício Borges

19h: Show de Raone e Eduardo Maycá

21h: Show de João Chagas Leite

Local: Espaço Cultura e Gastronômico AMSTEL

22h: Fechamento dos Pavilhões

DIA 4/9/2022: CENTRO DE EVENTOS LIVRE

8h: Início das provas do Rodeio da Assetrasa

8h: Provas de Velocross

9h: Café Colonial Missioneiro

Local: Caso do Agricultor

10h: Abertura dos Pavilhões e Festival Cidade das Tortas

10h: Abertura Espaço “ Turismo integrando regiões para o desenvolvimento

10h: Abertura Pavilhão da Cultura: Exposição “7 Povos Retratos: de Território”

12h: Almoço nas Etnias Alemã e Italiana

12h: Costelão no GTF Cel. Aparício Borges

22h: Fechamento dos Pavilhões

PROGRAMAÇÃO CULTURAl

10h: Intervenções Teatrais Madame Núbia Rivotril e Manolo

10h: Intervenções Cia Circense Burzum

10h: Intervenções Teatral 10h: Intervenções Teatral Missões, Cultura e Terra – Cia Actuare – Produção – Future Arte Criativa

14h: Festival da Bandas Marciais – 14ª CRE

15h: Apresentação Coral Jeguata Pyau da Aldeia Tekoa Pyau

16h10min: Apresentação do Grupo de Danças Terra Degli Angeli da Associação Missioneira da Etnia Italiana (AMEI) de Santo Ângelo

ETNIAS

16h50min: Grupo de Danças Folclóricas Lustige de Augusto Pestana

17h30min: ONG Parceiros do Bem

19h: Show da Família München

21h: Show de Nenito Sarturi e Grupo Manancial

Local: Espaço Cultural e Gastronômico AMSTEL

24h: Encerramento

Senac tem programação especial no Festival Cidade das Tortas

A 15ª edição do Festival Cidade das Tortas está chegando e o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac terá uma programação especial. Entre 3 e 7 de setembro, serão realizadas oficinas gratuitas de gastronomia no Espaço Senac Garden. O evento também terá como patrono o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn.

A abertura oficial do Festival está programada para acontecer na segunda-feira (5), a partir das 14h. Neste ano, o Festival acontecerá em meio à 10ª edição da Feaagri Missões, de 3 a 7 de setembro, no Parque de Exposições Siegfried Ritter. A Casa Polonesa sediará a atração, contando com seis empresas oferecendo suas tortas. Também será realizada a comercialização de tortas diretamente em 20 estabelecimentos no período de 3 a 30 de setembro.

Dia 03/09 – Sábado

15h – Oficina Torta 1ª Dama – Chef Carine Pelentir

19h – Oficina Torta Quente de Frango Cremoso com Cogumelos – Chef Andressa Oliveira

Dia 04/09 – Domingo

9h – Mateada do Sistema Comércio com apoio da Erva Mate Tomelero

15h: Oficina Torta Steak And Ale Pie (Torta Inglesa) – Chef Gilles Saraiva

19h: Oficina Torta Chicago Deep Dish (Torta Americana) – Chef Gilles Saraiva

20h: Música ao vivo com Eduardo Maycá

Dia 05/09 – Segunda-feira

14h: Abertura oficial do Festival Cidade das Tortas

19h: Oficina oferecida por Farinha Maria Inês

20h: Música ao vivo com Eduardo Maycá

Dia 06/09 – Terça-feira

9h: Confeitaria Kids Sesquinho – Chef Carine Pelentir

14h: Atividade Maturidade Ativa – Sesc Santo Ângelo

15h: Oficina Torta Fraisier – Chef Mamadou Abdoul Sene

19h: Oficina Torta Büche de Noël de Pêra – Chef Mamadou Abdoul Sene

20h: Música ao vivo com Eduardo Maycá

Dia 07/09 – Quarta-feira

9h: Café da manhã oferecido por Fecomércio-RS, Sindilojas Missões e Sicredi (Exclusivo para expositores FEEAGRI)

14h: Oficina Kids – Chef Carine Pelentir