Enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes é realizado em Santo Ângelo

A Campanha ‘Faça Bonito’ nasceu alusiva ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune.

A proposta da campanha é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, bem como trabalhar a conscientização para o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

É importante consicentizar a população de que abuso sexual é a utilização do corpo de uma criança ou adolescente por um adulto ou adolescente, para a prática de qualquer ato de natureza sexual e exploração sexual é a utilização sexual de crianças e adolescentes com a intenção do lucro ou troca, seja financeiro ou de qualquer outra espécie.

Indicadores

Em 2023, os dados do Disque 100 apontam 39.357 denúncias de abuso e exploração sexual, com 42.031 violações existentes.

Já a Safernet recebeu 71.867 novas denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil online. O número é o recorde absoluto de denúncias novas (não repetidas) desse tipo de crime que a ONG recebeu ao longo de 18 anos de funcionamento da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos.

Em Santo Ângelo

Na última quinta-feira, dia 16, uma operação integrada entre a Brigada Militar, através do 7° Regimento de Polícia Montada, o Pelotão Rodoviário de Santo Ângelo-RS, e a Polícia Civil, por meio da DPPGV-Delegacia de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis, foi deflagrada com o objetivo de prevenir e reprimir crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Um contingente de 29 militares estaduais e 27 policiais civis foi mobilizado para a operação, divididos em equipes que atuaram simultaneamente. O foco era verificar quatro bares suspeitos de serem pontos de prostituição e exploração de menores, identificados pelo Sistema de Inteligência da Brigada Militar.

Durante a fiscalização em quatro estabelecimentos, foram identificadas 60 pessoas, mas não foram encontrados indícios de atividades ilícitas.

A operação, batizada de “Caminhos Seguros”, foi coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança e abrangeu todo o estado do Rio Grande do Sul.

Panfletagem

As ações prosseguem hoje, dia 18, com a realização de uma panfletagem no semáforo na esquina da Rua Marechal Floriano com a Avenida Brasil, com início às 11h, com a presença das entidades que atuam na proteção de crianças e adolescentes. Na oportunidade estarão sendo distribuidos pelo Conselho Tutelar, Comdica, DPPGV e Brigada Militar, material informativo da campanha “Faça Bonito”.

Como denunciar

Além do canal Disque 100, é possível fazer denúncias de forma anônima para o Conselho Tutelar de Santo Ângelo pelo telefone (55) 99655-3074 e também na Brigada Militar de Santo Ângelo, pelo número de WhatsApp (55) 98411-7901.