Custeio de espaços dos hortigranjeiros na Fenamilho pode ter apoio da prefeitura

Apoio financeiro da prefeitura que pode custear a participação dos hortigranjeiros e produtores coloniais na Fenamilho depende de aprovação na câmara de vereadores. No último final de semana a Associação de Produtores Hortigranjeiros e Produtos Coloniais de Santo Ângelo (APROCOHSA), pediram formalmente ao presidente do legislativo santo-angelense, Carlos Gonçalves (PRTB), que essa matéria seja colocada em pauta para votação.

Os recursos devem viabilizar a participação na Fenamilho Internacional que acontecerá em Santo Ângelo, de 21 a 30 de abril de 2023, no Parque Internacional de Exposições Siegfried Ritter. O Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, Carlos Gonçalves, recebeu o pedido dos produtores, e se comprometeu em nome dos demais Vereadores a colocar em pauta o pedido. Segundo o chefe do Legislativo Municipal, é uma obrigação do poder público incentivar a produção, principalmente junto à agricultura familiar no sentido de incentivar os pequenos produtores rurais a exporem os seus produtos, viabilizando desta forma a geração de emprego, renda e desenvolvimento.

Segundo o coordenador de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Diomar Formenton, os recursos serão destinados ao custeio dos espaços de exposição no parque durante a feira e considera uma oportunidade fundamental para divulgar e comercializar os produtos deste setor ligado à produção rural.

Carlos Gonçalves também reforçou a importância da agroindústria no contexto do desenvolvimento do município. No dia 04 deste mês o Presidente do Legislativo, juntamente com os demais vereadores, conferiram o andamento das obras do novo espaço para a feira do produtor, que está em fase de conclusão na zona norte da cidade. O local será dedicado à comercialização de produtos da agroindústria familiar de forma intercalada com a feira que já existe junto o Pavilhão da Agroindústria Familiar.

Atualmente, a da Associação de Produtores Hortigranjeiros e Produtos Coloniais de Santo Ângelo (APROCOHSA), conta com 18 famílias que semanalmente expõem e comercializam seus produtos junto a Feira do Produtor rural.