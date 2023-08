Agricultores de Santo Ângelo são contemplados com construção de açudes para reservação de água

Açudes para reservação de água foram construídos em propriedades de 12 famílias, em 10 localidades do município de Santo Ângelo. Essa estratégia visa contribuir com a segurança hídrica e garantir a produção agropecuária.

A escavação foi subsidiada através do Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural – Eixo Estratégico Irriga + RS – Açudes, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em convênio com a Prefeitura. Os projetos técnicos foram elaborados pela Emater/RS-Ascar.

A principal finalidade destes açudes é a reservação de água nas propriedades, oportunizando a instalação de sistemas de irrigação e, em algumas das propriedades, também pode ser aproveitada para conciliar com a atividade de piscicultura. “Esse tipo de iniciativa é importante ao proporcionar maior segurança aos agricultores em períodos de estiagem pela disponibilidade de ampliar as áreas irrigadas”, afirma a chefe do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar, Márcia Dezen.

A execução do Programa contou com o envolvimento de parcerias como o Conselho de Desenvolvimento Agropecuário de Santo Ângelo (Comdasa), a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, que realizou a vistoria e emissão de licença ambiental, e da Secretaria de Desenvolvimento Rural, ao firmar convênio com o Estado e acompanhar a execução das obras juntamente com a Emater/RS-Ascar.

Os beneficiários passaram por processo de inscrição no escritório da Emater/RS-Ascar local, visitas de avaliação de viabilidade técnica e de viabilidade ambiental e posterior aprovação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.

Após, foi feito o levantamento topográfico pela Emater/RS-Ascar, elaboração do projeto técnico, organização da documentação de cada beneficiário e envio à Seapi. A construção dos açudes em Santo Ângelo iniciou no dia 30/06 e foi finalizada no dia 29/07, com duas escavadeiras hidráulicas executando as obras.

Após a construção destes açudes, outros agricultores se interessaram em também construir ou ampliar a capacidade de armazenamento de água em suas propriedades. “Existe disponível o apoio técnico na Emater para este tipo de obra e a Secretaria de Meio Ambiente está à disposição para auxiliar no licenciamento dos locais mediante as regras do código florestal”, destaca Márcia. Com isso, os agricultores podem executar obras de reservação de água com segurança técnica e ambiental.

FONTE – Emater