Que dó dá das árvores!

* Adelino Jacó Seibt

Contrastando com os manacás floridos e com os ipês começando a florir, temos muitas árvores frondosas, mas sem folhas.

Aparecem somente o tronco e os galhos. Até parecem estar mortas. Dá a sensação de que estão tristes.

Acredito que estão hibernando ou descansando. Logo logo virão as folhas e as flores com todo o vigor e a beleza.

Quando estiverem repletas de flores ou folhas ou frutos mostrarei o contraste em fotos e imagens reais.

É a natureza se expressando neste período de inverno na aparência externa de algumas árvores.

Há outras árvores com folhas perenes. Estão verdes sempre!

E nós seres humanos? Também sentimos e aparentamos diferenças em cada estação do ano?

Sei que tem gente que cuida a lua ou a estação do ano para cortar os cabelos, podar árvores e parreiras, plantar…

Sei que quando corto as unhas ou aparo a barba nem sempre leva o mesmo tempo para crescer novamente. Há diferenças. Há interferência do que nessa aparente diferença?

