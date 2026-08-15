Que dó dá das árvores!

* Adelino Jacó Seibt Contrastando com os manacás floridos e com os ipês começando a florir, temos muitas árvores frondosas, mas sem folhas. Aparecem somente o tronco e...

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d63472b6-5207-4411-b4d1-feff392f2be4* Adelino Jacó Seibt

Contrastando com os manacás floridos e com os ipês começando a florir, temos muitas árvores frondosas, mas sem folhas.
Aparecem somente o tronco e os galhos. Até parecem estar mortas. Dá a sensação de que estão tristes.
Acredito que estão hibernando ou descansando. Logo logo virão as folhas e as flores com todo o vigor e a beleza.
Quando estiverem repletas de flores ou folhas ou frutos mostrarei o contraste em fotos e imagens reais.
É a natureza se expressando neste período de inverno na aparência externa de algumas árvores.
Há outras árvores com folhas perenes. Estão verdes sempre!
E nós seres humanos? Também sentimos e aparentamos diferenças em cada estação do ano?
Sei que tem gente que cuida a lua ou a estação do ano para cortar os cabelos, podar árvores e parreiras, plantar…
Sei que quando corto as unhas ou aparo a barba nem sempre leva o mesmo tempo para crescer novamente. Há diferenças. Há interferência do que nessa aparente diferença?
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