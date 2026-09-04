*Adelino Jacó Seibt

Sou professor há muitos anos, mas ainda não aprendi todas as manhas da arte de ensinar. E é bom que assim o seja!

Aprendi que cada turma é diferente. Aprendi que cada aula é diferente. Aprendi que cada conteúdo a ser ensinado é diferente.

Aprendi que cada teste é diferente. Nunca consegui repetir um teste de um ano para outro. Assim como nunca conseguir fazer um teste igual de uma turma para outra.

Aprendi que cada prova é diferente. Da mesma forma, nunca consegui repetir uma prova ou um exame de um ano para outro, bem como de uma turma para outra. Sei, cada turma tem seu ritmo, sua peculiaridade!

Aprendi que cada atividade em aula é diferente. Aprendi que cada conteúdo é igual mas, nunca é apresentado e compreendido da mesma forma.

O positivo disso tudo é que não caímos na monotonia, pois cada aula é diferente. Assim sendo, nunca ensinamos da forma igual. Aí reside o exercício da criatividade e da inovação permanente do professor.

Da mesma forma, nunca consegui dar uma aula sem ter um planejamento, uma prévia preparação. Vejam a dimensão do tempo que o professor precisa antes de ministrar a aula.

Poucas vezes tive uma aula sem uma fixação ou uma prática concreta. Eis a dimensão do que o professor leva da sala de aula para ser corrigido, revisado. Ainda mais sendo professor de Língua Portuguesa e de Literatura Brasileira! Desta forma, sacrificam-se horas de descanso, de sono ou de finais de semana para dar conta a contento!

Da mesma forma, como docente, aprendi, o poder construtivo do elogio. Assim como aprendi o poder demolidor do xingamento. Aprendo, a cada dia, xingar menos e elogiar mais.

Creio que o mesmo vale para um pai ou para uma mãe. Cada filho é diferente. Cada família é diferente. Existe uma arte em ser pai ou ser mãe!

Acredito que o mesmo vale para um padre ou para um pastor. Cada fiel é diferente. Cada capela é diferente. Há um carisma para cada religioso!

Certamente, o mesmo vale para o político. Cada cidadão é diferente. Cada eleitor é diferente. Assim cada município ou estado são diferentes ou cada país é diferente. Acha-se uma missão pública para cada político!

