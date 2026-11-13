Por que 400 anos?

Concurso da ASAS – Associação Sãoluizense de Autores Nome completo: Adelino Jacó Seibt Cidade: Santo Ângelo Telefone para contato: 55 – 999293223 Título da obra: Por que 400...

179 0

Concurso da ASAS – Associação Sãoluizense de Autores
Nome completo: Adelino Jacó Seibt
Cidade: Santo Ângelo
Telefone para contato: 55 – 999293223
Título da obra: Por que 400 anos?
Modalidade: Poesia

Por que 400 anos?

Há 400 anos
construiu-se uma utopia
de uma Terra Sem Males.

Os Padres Jesuítas
em nome da religião
aldearam os índios
constituindo as reduções.

Houve erros, sim.
Houve acertos, muitos:
Houve o Cotiguaçu –
para viúvas, órfãos, inválidos.
Houve o Tupambaé –
a lavoura coletiva.
Houve o Amambaé –
a lavoura individual.
Havia o pomar, o gado,
os ervais, as plantações de algodão…

Além dos corais com vozes e sons,
As orquestras com instrumentos
produzidos nas aldeias.
Ainda as escolas, as oficinas…
até o ferro fundido na siderurgia.

Depois veio a destruição…
a fuga… a volta….
A reconstrução.

Mais depois: O reconhecimento:
a topia… o legado…
a reflexão… o perdão…

Hoje, os estudos, as pesquisas
a consideração: A HISTÓRIA.

Não precisava ter levado 400 anos!

* Adelino Jacó Seibt
WhatsApp Image 2026-11-13 at 16.09.02 (1)

Eu achei isso útil

Eu não achei isso útil

Neste artigo

Participe da conversa