Concurso da ASAS – Associação Sãoluizense de Autores
Nome completo: Adelino Jacó Seibt
Cidade: Santo Ângelo
Telefone para contato: 55 – 999293223
Título da obra: Por que 400 anos?
Modalidade: Poesia
Por que 400 anos?
Há 400 anos
construiu-se uma utopia
de uma Terra Sem Males.
Os Padres Jesuítas
em nome da religião
aldearam os índios
constituindo as reduções.
Houve erros, sim.
Houve acertos, muitos:
Houve o Cotiguaçu –
para viúvas, órfãos, inválidos.
Houve o Tupambaé –
a lavoura coletiva.
Houve o Amambaé –
a lavoura individual.
Havia o pomar, o gado,
os ervais, as plantações de algodão…
Além dos corais com vozes e sons,
As orquestras com instrumentos
produzidos nas aldeias.
Ainda as escolas, as oficinas…
até o ferro fundido na siderurgia.
Depois veio a destruição…
a fuga… a volta….
A reconstrução.
Mais depois: O reconhecimento:
a topia… o legado…
a reflexão… o perdão…
Hoje, os estudos, as pesquisas
a consideração: A HISTÓRIA.
Não precisava ter levado 400 anos!
* Adelino Jacó Seibt