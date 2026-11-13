Concurso da ASAS – Associação Sãoluizense de Autores

Nome completo: Adelino Jacó Seibt

Cidade: Santo Ângelo

Telefone para contato: 55 – 999293223

Título da obra: Por que 400 anos?

Modalidade: Poesia

Por que 400 anos?

Há 400 anos

construiu-se uma utopia

de uma Terra Sem Males.

Os Padres Jesuítas

em nome da religião

aldearam os índios

constituindo as reduções.

Houve erros, sim.

Houve acertos, muitos:

Houve o Cotiguaçu –

para viúvas, órfãos, inválidos.

Houve o Tupambaé –

a lavoura coletiva.

Houve o Amambaé –

a lavoura individual.

Havia o pomar, o gado,

os ervais, as plantações de algodão…

Além dos corais com vozes e sons,

As orquestras com instrumentos

produzidos nas aldeias.

Ainda as escolas, as oficinas…

até o ferro fundido na siderurgia.

Depois veio a destruição…

a fuga… a volta….

A reconstrução.

Mais depois: O reconhecimento:

a topia… o legado…

a reflexão… o perdão…

Hoje, os estudos, as pesquisas

a consideração: A HISTÓRIA.

Não precisava ter levado 400 anos!

* Adelino Jacó Seibt

