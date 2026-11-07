Letra do Hino à Bandeira do Brasil

*Adelino Jacó Seibt
Na semana passado escrevi sobre o Hino da Independência do Brasil, mas na introdução
coloquei equivocadamente como se fosse o Hino à Bandeira. O confrade Délcio Freitas
corrigiu uma parte em que “não” deveria ser substituído por “nação” (“Buenas! Ficou
maravilhoso! Não seria …. essa nossa linda nação?) Agradeço, Confrade Délcio Freitas! Um
outro leitor escreveu-me: (Bom dia Adelino. Sou Protasio, TB da Godói. Vi teu POST hoje…
Acho que vc trocou os hinos. O hino da bandeira é: salve lindo pendão da esperança … E vc
analisa o hino da independência…”) Aí percebi que troquei a introdução, mas nada mais
havia a fazer. Somente respondi: (Kkkk. Vou escrever sobre isso! Obrigado… Te envio a
próxima crônica) Obrigado conterrâneo Protasio Paulo Langer. Contudo, assim nasceu a inspiração de uma nova crônica para esta semana. Assim como a possibilidade em você apreciar o nosso lindo hino à bandeira.
O Hino à Bandeira do Brasil foi apresentado pela primeira vez em 1906. Esse hino surgiu de um pedido do prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos ao poeta Olavo Bilac, o qual foi
posteriormente musicalizado por Francisco Braga. Inicialmente foi utilizado pelo Rio de Janeiro, que na época era capital federal do país, sendo cantado nas escolas e posteriormente sua execução foi se estendendo às corporações militares de demais estados.
Foi escrito para que a população brasileira se habituasse à nova bandeira, pois precisava ser
aceita e conhecida pela maioria da população. Fato este que pode ser observado na letra que
faz referência ao céu estrelado, que não existia nas bandeiras anteriores. A letra atualmente
em vigor do Hino à Bandeira do Brasil é a que se segue:
Salve, lindo pendão da esperança,
Salve, símbolo augusto da paz!
Tua nobre presença à lembrança
A grandeza da Pátria nos traz.
Estribilho:
Recebe o afeto que se encerra
Em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil!
Em teu seio formoso retratas
Este céu de puríssimo azul,
A verdura sem par destas matas,
E o esplendor do Cruzeiro do Sul.
(Estribilho)
Contemplando o teu vulto sagrado,
Compreendemos o nosso dever;
E o Brasil, por seus filhos amado,
Poderoso e feliz há de ser.
(Estribilho)
Sobre a imensa Nação Brasileira,
Nos momentos de festa ou de dor,
Paira sempre, sagrada bandeira,
Pavilhão da Justiça e do Amor!
(Estribilho)