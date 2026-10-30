Vamos cantar, cantar e cantar…

*Adelino Jacó Seibt

O nosso Hino à Bandeira tem uma letra muito linda e até complicada ou erudita. Cantado é uma lindíssima canção.

Vejamos a letra de algumas partes: Já podeis, da Pátria filhos, / Ver contente a mãe gentil; /Já raiou a liberdade / No horizonte do Brasil. Sim, o que mais precisamos é de liberdade.

Entre cada estrofe há o refrão que enaltece o nosso patriotismo: Brava gente brasileira! / Longe vá… temor servil: / Ou ficar a pátria livre / Ou morrer pelo Brasil. Novamente se enaltece a liberdade a ponto de se dar a própria vida pelo país amado.

Na segunda estrofe a letra continua: Os grilhões que nos forjava / Da perfídia astuto ardil… / Houve mão mais poderosa:/Zombou deles o Brasil. Há muitas palavras difíceis como: grilhões: refere-se a correntes pesadas de metal, geralmente feitas de ferro, que possuem argolas nas pontas para prender os pés ou as mãos de prisioneiros, escravizados ou condenados; forjava: o ato de moldar ou modelar metais (como ferro ou aço) pelo aquecimento e martelamento em uma forja, também dar origem a algo novo ou imaginar algo do zero; perfídia: deslealdade, traição, falsidade ou a quebra deliberada de uma promessa ou voto de confiança; astuto: quem demonstra grande esperteza, agilidade mental e habilidade para não se deixar enganar ou para tirar proveito de uma situação; ardil: um ato, comportamento ou estratégia marcada pela astúcia, esperteza ou pela intenção de enganar e iludir alguém.

Na terceira estrofe. Não temais ímpias falanges, / Que apresentam face hostil;/ Vossos peitos, vossos braços / São muralhas do Brasil. Bem raro usar ímpias e falanges, mas ímpias é aquilo ou é aquela que não tem religião, que desrespeita o sagrado ou que é cruel e desumano, falanges são os ossos que formam os dedos das mãos e pés dos vertebrados. Que coragem: colocar os braços e peitos como muralhas do Brasil!

E na quarta estrofe: Parabéns, ó brasileiro, /Já, com garbo varonil, / Do universo entre as nações /Resplandece a do Brasil./Aqui temos garbo: significa elegância, porte imponente, graça e distinção no modo de agir, se portar ou se vestir, varonil: aquilo que é relativo ao homem, viril, ou que expressa coragem, força e vigor. Realmente, devemos parabenizar todo o povo brasileiro por construir essa nossa linda nação!

Há muitas repetições ou bis nas estrofes e no refrão ao longo do Hino à Bandeira. É um hino digno do Brasil e do povo brasileiro.

Vamos cantar, cantar e cantar!

