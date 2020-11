Santo Ângelo organiza um novo espaço de acolhimento ao turista

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude ocupa novos espaços no município de Santo Ângelo e o setor ligado ao turismo atende, desde a primeira semana de novembro, em um ambiente criado entre a Catedral Angelopolitana e a Prefeitura.

Segundo o secretário de Turismo do Município, Romaldo Melher, o centro histórico de Santo Ângelo, principalmente a Catedral Angelopolitana é um ícone para o turista que visita as Missões e o local da secretaria também será de recepção para os visitantes, ou seja, uma referência onde será possível obter informações sobre todos os municípios missioneiros.

O setor de esporte, lazer e juventude foi acomodado junto ao Ginásio Municipal Marcelo Mioso e também otimiza as atividades que estão em função deste braço da pasta.

A edificação onde foi instalado o setor de turismo servia de apoio para os vigilantes da prefeitura, agora recebe adequações para ofertar uma recepção e salas de trabalho. A parte exterior, que fica ao lado da catedral, receberá elementos decorativos, sinalização informativa e nova jardinagem. As mudanças devem favorecer o turista que poderá fazer uma foto de lembrança da Cidade dos Anjos, obter informações turísticas, e, de um modo geral, buscar acolhimento quando chega ao município.

Romaldo esclarece que, no plano de governo da atual administração, a criação de um espaço para a secretaria de turismo junto ao centro histórico já era prioridade. Ao assumir a secretaria, foi apresentada ao Prefeito Jacques Barbosa, esta alternativa, tendo em vista que o local já teria sido edificado (entre 2007/2009) com este propósito, entre as alternativas propostas, decidiu-se então, realizar a mudança.

Largo da Catedral Angelopolitana: Durante o ano de 2021 pretende-se melhorar o ajardinamento e concentrar remanescentes arqueológicos das construções Missioneiras neste espaço, tendo em vista a melhor exposição e preservação do acervo que atualmente está na Praça Pinheiro Machado.