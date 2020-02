Cascata localizada na zona urbana de Santo Ângelo mede 7,5 metros

Uma queda d’água de 7,5 metros é formada por um curso perene que cruza a zona urbana do município de Santo Ângelo. O local é de fácil acesso, localizado a cerca de 50 metros da margem de uma estrada que dá acesso a FASA – Faculdade Santo Ângelo. A cascata está entre as áreas da Congregação Católica Sagrada Família e da Sede Campestre dos SIMSA – Sindicato dos Municipários de Santo Ângelo.

A foz deste curso hídrico é no Rio Santa Bárbara e o volume de água é suficiente para que a queda d’água surpreenda um visitante de “primeira viagem”. Em meio ao verde, a água desenha paisagem única e o fluxo constante em queda forma uma cascata que escorre por degraus com a sonoridade característica.

Os moradores dos Bairros Cristal, Vera Cruz, Nova, Aguiar a chamam de Cascatinha e afirmam que há cerca de 10 anos o lugar era mais frequentado pela comunidade que buscava uma opção de lazer nas águas cristalinas do riacho. A moradora que indicou o caminho até a cascata afirma que famílias aproveitavam a infraestrutura de bancos e até torneiras com água encanada para encontros com amigos e familiares, mas atualmente, conforme percebe e narra, o local está mais abandonado e pouco frequentado.

Rodrigo Boton, que aparece na foto, aproveita o sossego do lugar para relaxar, meditar e banhar-se. “Isso é um presente de Deus que as pessoas não dão valor”, afirmou Rodrigo ao identificar lixo espalhado no entorno do riacho, inclusive, no dia da captação das fotos para a matéria, percebia-se um forte cheiro de animal em decomposição. Ele gosta mesmo do sossego do lugar e busca recarregar as energias junto à mata nativa e o fluxo de água.

Mesmo com o problema de descarte de lixo e matéria orgânica em decomposição, o aspecto geral do entorno da cascatinha parece preservado pela vegetação, com trilhas que demarcam o trânsito humano leve e a água cristalina.

Cascata, cachoeira ou catarata?

A altura e o formato exercem influência para determinar o gênero das quedas d’água. As classificações mais comuns são: cascata, cachoeira, catarata e também existem os saltos, como o Yucumã, maior salto longitudinal do mundo que está em território gaúcho, na cidade de Derrubadas.

A popular cascatinha que integra a queda d’água da série traduz bem o conceito de cascata: Queda de águas por entre pedras em escalão, neste caso, não importa a altura. O nome cascata está em função do volume, não muito intenso e o formato da queda que percorre vários degraus até alcançar o chão.