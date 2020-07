Reservatório de água da zona norte de Santo Ângelo será limpo neste domingo

A limpeza do reservatório elevado em formato de cálice situado no Bairro Aliança em Santo Ângelo poderá impactar na distribuição de água potável de duas mil famílias abastecidas pela Corsan neste domingo. A companhia informou que o procedimento de limpeza indicado pelo decreto estadual 23.430/1974 será iniciado às 7h e realizado com qualquer tempo.

Conforme nota emitida pelo Escritório da Corsan de Santo Ângelo o possível desabastecimento poderá ocorrerá nos bairro Indúbras, 300 Anos, Reserva das Missões, Recanto do Sol, Menezes e Dorneles. A normalização do fluxo de água está previsto para às 13h.

Esta edificação possui a capacidade de armazenar um milhão e quinhentos mil litros de água potável, ou seja, 1.500 m³. O reservatório elevado do Bairro Aliança fica junto ao prédio da superintendência regional da companhia, localizada na bifurcação da Av. Venâncio Aires e foi edificado no início da década de 70, simultaneamente a outro de iguais dimensões localizado no centro da cidade, próximo à sede social do Clube Gaúcho.

Além de armazenar água potável os reservatórios são utilizados como reguladores da produção de água nas estações de tratamento. Quando o reservatório chega ao seu nível máximo um sinal eletrônico é enviado automaticamente por ondas de rádio para as estações de tratamento, que imediatamente param a produção de água.

Reportagem e edição | Marcos Demeneghi