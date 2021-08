Obras de reestruturação do Hospital Santo Ângelo estão 50% concluídas

Entre as reestruturações já concluídas no Hospital Santo Ângelo estão o Centro de Parto e a Internação Adulta. Já as obras da Internação Pediátrica, do Centro de Materiais Esterilizados (CME) e dos novos telhados estão em andamento. Ao todo, 50% da obra está concluída, com previsão de ser totalmente finalizada até março de 2022.

A obra não acarretou perdas de leitos, já que os espaços reformados foram realocados durante sua execução. A provedora da instituição de saúde, Isabel Câmara, ressalta que “esta reestruturação dos espaços físicos é mais um passo para que o HSA se consolide referência na prestação de serviços de média e alta complexidade em saúde para a comunidade e região”.

Os mais de R$5 milhões investidos na obra são provenientes do Ministério da Saúde, através de emenda do então Deputado Federal Cajar Nardes, e de recursos próprios do Hospital Santo Ângelo.

O HSA é um hospital filantrópico que atende 24 municípios da região das Missões e disponibiliza mais de 40 serviços de saúde para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e particular.