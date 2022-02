Coroas e facetas dentárias de porcelana prontas em apenas duas horas

Aurum investe na tecnologia CAD/CAM e reduz drasticamente o tempo de confecção das próteses de porcelana, conhecidas como coroas ou facetas

As coroas de porcelana são consideradas eficientes para recompor a arcada dentária, mas com a técnica tradicional podem levar até um mês para ficarem prontas e instaladas no paciente. Mas uma tecnologia inovadora (CAD/CAM) adquirida pela Aurum em Santo Ângelo permite que o paciente demore apenas duas horas para sair com suas próteses prontas e ajustadas.

Dr. Vinícius esclarece que isso é possível com o uso de um conjunto de tecnologias compostas por um scanner, que permite formar a imagem 3D das arcadas dentárias completas, uma fresa computadorizada que esculpe a peça e um forno, onde são feitos os ajustes estéticos da nova coroa (dente).

Dr. Vinícius Felipe Wandscher é especialista em Prótese Dentária e, quando fez o Doutorado na mesma área, estudou durante um ano na Universidade de Bolonha, na Itália, onde aprendeu a operar um equipamento semelhante. Ele declara que sempre quis trazer a tecnologia para o Brasil e está muito satisfeito com a possibilidade de ofertar na Aurum este inovador serviço, pois evita que o paciente vá muitas vezes ao consultório para sair com a coroa ajustada. Antes desta técnica, eram necessárias de 3 a 5 consultas

Saiba como é possível reduzir drasticamente o tempo de confecção de peças em porcelana (coroas, facetas ou lentes de contato dental)

O scanner permite digitalizar em detalhes a anatomia das arcadas dentárias e as imagens em três dimensões (3D) são projetadas em uma tela. O software que compõe o sistema ajuda reconstruir a imagem do novo dente. Uma das vantagens que otimiza o tempo é que o programa analisa as características da arcada dentária do paciente e já apresenta uma sugestão de coroa, mas o dentista pode fazer todos os ajustes e redimensionamento por meio de ferramentas digitais, o que sempre ocorre.

Depois de feitos os ajustes de modo digital, enquanto o paciente se distrai na sala de espera, Dr. Vinícius manda o arquivo para a fresadora, que vai esculpir a partir de um bloco de porcelana, especialmente projetado para isso, a nova coroa. A peça também pode ser “esmaltada” na cor mais semelhante possível aos demais dentes do paciente. Depois deste processo, que não leva mais do que duas horas, resta apenas cimentar e reconstituir o sorriso do paciente. O resultado é um dente novo com excelente estética e resistência.

A sigla do equipamento CAD/CAM é a abreviatura de computer-aided design / computer-aided manufacturing. Para um entendimento mais simples, é possível dizer que o processo usa técnicas de desenho e manufatura assistidos por computador que agilizam o processo de confeccionar algo tão personalizado quanto um dente, que guarda características únicas do paciente.

Antes disso, um molde idêntico à arcada dentária era moldada e enviada para laboratórios especializados, lá era confeccionada a nova coroa e quando retorna para o consultório, ajustada conforme a necessidade do paciente, e isto poderia durar de 3 a 5 visitas ao dentista.

Texto e Edição – Marcos Demeneghi | Jornalista