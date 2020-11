Carro de som anuncia que a pandemia continua em Santo Ângelo

Um carro equipado com sistema de som percorre ruas de Santo Ângelo na primeira semana de novembro para alertar a população sobre a necessidade de manter as medidas de prevenção para conter a difusão do covid-19. O texto assinado pela Secretaria Municipal de Saúde informa que ainda não existe uma vacina e que o melhor remédio ainda é a prevenção.

Neste sentido, a mensagem que ecoa nas ruas da cidade instrui sobre a necessidade de evitar aglomerações, adotar o uso de máscaras, usar álcool gel sempre que tocar em superfícies de lugares públicos e manter o distanciamento de, pelo menos, 1,5 metros entre as pessoas.

Embora os índices de infeção se mantenham em níveis mais baixos e, de um modo geral, as demais regiões do estado apresentem estabilidade e até redução nas infecção e internações, o número de casos ativos, identificados e controlados pela Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo, se elevaram nas últimas semanas, principalmente depois do dia 20 de outubro, emitindo um sinal de alerta para a manutenção dos cuidados. Como a manutenção das medidas de afastamento social e de prevenção.