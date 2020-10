Agentes públicos medem o índice de infestação de mosquito na área urbana

Equipes das vigilâncias Ambiental e Sanitária estão realizando o Levantamento de Índice de Rápida Amostragem (LIRA) em quarteirões e imóveis do município. Santo Ângelo não registra nenhum caso de dengue há dois meses, mas já chegou a registrar 493 casos no ano, com dois óbitos.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Imunizações da SMS, enfermeira Juliane da Rosa, informa que o último caso registrado de Dengue em Santo Ângelo foi em agosto deste ano. Segundo ela é de fundamental importância as ações frequentes com o objetivo de realizar a varredura e a eliminação de criadouros. “É importante as pessoas mantenham seus pátios limpos, ainda mais após dias de chuva quando a água pode ficar acumulada em qualquer objeto encontrado nos pátios, o que torna perigoso para a criação do mosquito”, adverte.

Para manter o contexto dos últimos meses é dada a continuidade das ações de combate e contenção do mosquito da dengue. A coordenadora da Vigilância Ambiental de Santo Ângelo, Selenir Arruda, ressalta que estas ações estão sendo realizadas em toda a área urbana do município. “As atividades estão sendo realizadas por uma equipe composta por 27 agentes, com 158 quarteirões visitados e 1.750 imóveis que passaram pela inspeção da vigilância”, explica Selenir.

A secretária municipal de Saúde, Andréia Bernardi, esclarece que o objetivo destas ações é proteger a população. Ela lembrou que é necessário a conscientização e o trabalho de toda a comunidade, cada um fazendo a sua parte, com a limpeza do seu próprio pátio e separando o lixo corretamente. “Para eliminar os focos do mosquito e evitar a sua proliferação, a Secretaria de Saúde realiza diversas ações integradas, de forma contínua, desde o início do ano”, relata.