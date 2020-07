Hospital Regional Unimed Missões completa 8 anos

Em junho de 2012, foi inaugurado o Hospital Regional Unimed Missões, fruto de um sonho de mais de três décadas dos médicos cooperativados. Para que este sonho fosse concretizado, todos os médicos associados da Unimed Missões/RS contribuíram durante 9 anos com uma parte da sua remuneração para constituição de um fundo de construção, não necessitando a cooperativa buscar recursos financeiros em instituições bancárias.

“O sucesso do empreendimento é visível para a comunidade, tanto que novamente os médicos no dia 21 de janeiro/2020 autorizaram a diretoria da cooperativa a ampliar as instalações do Hospital em mais 12.630 m², pois o espaço ficou pequeno para a força de trabalho ali disponibilizada, além da necessidade de maior espaço para a instalação de novas tecnologias”, afirma o Presidente Dr. Roberto Valandro Bellinaso.

O Hospital Regional Unimed Missões contempla em sua estrutura os serviços de Laboratório, Diagnóstico por Imagem (Raio-X, Tomografia, Ecografia, Mamografia e Ressonância Magnética), Pronto Atendimento, Emergência, UTI Adulto, Alta Complexidade Cardíaca (Hemodinâmica) e Bloco Cirúrgico. Conta também com o apoio do SOS Urgência para transporte através de UTI móvel para todo o Estado do Rio Grande do Sul.