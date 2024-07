Sicredi União RS/ES reúne a imprensa e influenciadores da área de atuação da Cooperativa no Rio Grande do Sul

A Sicredi União RS/ES, umas das 104 cooperativas do Sistema Sicredi, realizou quinta-feira, dia 18 de julho, no Restaurante da Fenasoja, no Parque de Exposições de Santa Rosa, o Encontro com a Imprensa e Influenciadores digitais. O evento reuniu profissionais da imprensa e influenciadores digitais das regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul, área de atuação da Cooperativa.

O evento tem como objetivo levar conhecimento sobre cooperativismo e sobre temáticas voltadas ao trabalho dos profissionais, contribuindo para a inovação dos seus negócios e atuação dos profissionais nos meios de comunicação tradicionais e digitais.

O momento contou com a palestra de Sidnei Strejevitch, presidente da Sicredi União RS/ES, que abordou sobre a importância do cooperativismo para a sociedade se desenvolver e prosperar, apresentou ações e resultados da Cooperativa, os dados do Sistema Sicredi, soluções financeiras e ações sociais. “O cooperativismo chega aonde outras instituições não vão e reinvestem recursos na região que atuam, diferente dos bancos que levam o dinheiro das pessoas apenas para grandes centros. No Sicredi temos um olhar para entender os nossos associados com as soluções mais adequadas para atender as reais necessidades deles. E é por meio das nossas soluções financeiras, dos programas sociais e ações de apoio à comunidade que estimulamos a geração de renda e o desenvolvimento econômico e social local”, explicou Sidnei Strejevitch.

A Cooperativa também trouxe o palestrante Claúdio Shimoyama, CEO do Grupo Datacenso e especialista em marketing estratégico, que abordou sobre o consumidor do amanhã e a necessidade de os profissionais se adaptar ao novo consumidor e inovar seus negócios, a mentalidade que precisa ser cada vez mais ágil, flexível e adaptável. “Independentemente do negócio que temos precisamos saber quem é o nosso público para que possamos entregar o que ele quer e buscar inovação. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, é preciso ouvir o seu cliente para saber o que ele precisa”, disse Cláudio.

Na área de atuação do Rio Grande do Sul, a Cooperativa realiza há dez anos o encontro com os profissionais de rádio, televisão, jornal, revista e portais. Com os influenciadores digitais é o segundo ano do encontro.