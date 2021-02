O Mensageiro: A peculiar independência jornalística que completa 24 anos

No dia 2 de fevereiro o Jornal e Revista O Mensageiro fez aniversário de 24 anos. Uma história que inicia no ano de 1997 quando foi impressa a primeira edição do jornal. Veículo que nasceu com vistas a uma editoria menos polarizada, pois os demais veículos de comunicação locais, historicamente defendem ideologias partidárias com pretensa dominação do discurso social, pois ainda são detentores de veículos de difusão radiofônica.

Arlindo Diel foi um dos sócios fundadores que liderou o trabalho até 2018, ano em que resolveu dedicar-se exclusivamente ao ramo da contabilidade, afastando-se do Jornal. O Mensageiro está sob a direção do Jornalista Amauri Lírio, profissional que construiu boa parte de sua carreira neste veículo de comunicação. Atualmente, ao lado dos sócios Carlos Miguel Scholl e Milton Piltz, assumiu o comando definitivo da “Empresa Jornalística JOM LTDA”, a nova detentora da marca “O Mensageiro”.

O Mensageiro continua cada vez mais independente, focado no impresso, mas atento às mudanças tecnológicas. Possui uma das mais antigas e bem montadas plataformas digitais jornalísticas da cidade, na qual, atualiza o conteúdo produzido para o impresso e disponibiliza, com acesso gratuito, para todas as pessoas, de qualquer lugar do mundo. Basta conferir no seguinte endereço eletrônico: www.jom.com.br

Um dos produtos de maior destaque é a revista “BS Magazine” que todos os sábados chega encartada na casa dos assinantes do jornal. Assinada pelo diretor e jornalista, Amauri Lírio, é uma inovação consolidada no interior do estado. Circula neste formato desde o dia 30 de abril de 2016 e ganha a contribuição de colaboradores de moda, opinião e fotografia.

Atualmente a editoria de notícias conta com o trabalho do Jornalista Marcos Demeneghi que lidera a confecção de matérias especiais, por vezes seriadas, para trazer conteúdos com mais aprofundamento para os leitores. Além das principais notícias da semana que também estão no Mensageiro, leva aos leitores um caderno focado em temas de bem estar, que é o “Viver Bem”, encartes que comemoram datas especiais, entre outros produtos impressos.

Uma história consolidada com a contribuição de muitas pessoas talentosas, já passaram por aqui diversos jornalistas, entre eles: Flávio Bechler, Itamar Stadtlober, Tarso Weber, Danton Michael Mousquer, Vanessa Sampaio, Fábio De la Rue, Tiaraju Goldschmidt, Daison Laurence Wobeto, Rodrigo Bergslaithener, Edna Lautert. Atualmente são editores, os jornalistas, Marcos Demeneghi e Amauri Lírio.

Ao completar 24 anos queremos agradecer a você pela parceria, aos jornalistas que já passaram per este veículo de comunicação e todos os empresários e profissionais liberais de Santo Ângelo que acreditam no potencial de suas marcas e imprimem, edição a edição, sua melhor imagem.