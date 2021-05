Sicredi anuncia a inauguração da nova agência de Entre-Ijuís

A Sicredi União RS/ES vai inaugurar o novo prédio da agência Entre-Ijuís, no dia 24 de maio, quando abre as portas já nesse novo endereço. Mesmo dia em que apresentara a nova casa aos associados e para a comunidade por meio de vídeo nas redes sociais da Sicredi União RS/ES.

A edificação foi projetada com um design que visa oferecer aos associados um atendimento mais personalizado. A agência busca uma experiência mais colaborativa e destaca aspectos que reforçam a identidade visual do Sicredi, idealizado a partir da sua marca registrada. O espaço da agência também deve ser um local de proximidade e convivência entre os associados.

A agência está localizada na Rua Integração, 608, Centro. Entre os espaços criados destaca-se o “espaço digital”, onde o associado poderá buscar suporte para se habilitar aos canais digitais. Espaço de coworking, destinado aos associados realizarem reuniões, negócios e troca de conhecimento com outros associados. Quem precisar esperar contará com a área de convivência onde poderá tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho.

Ideal tanto para as transações financeiras quanto para os associados fazerem negócios, o novo espaço preserva a padronização nacional das agências do Sicredi, o que é fundamental para que a instituição financeira proporcione uma experiência única em todos os lugares do Brasil.

Nesse momento de pandemia, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, além do atendimento via WhatsApp).