O Ganha-Ganha Farroupilha é uma campanha estadual criada para impulsionar o comércio varejista e de serviços durante o mês Farroupilha, além de valorizar o mês da tradição. Empresas participantes oferecem promoções e condições especiais, enquanto governo e entidades parceiras realizam a divulgação para atrair consumidores e movimentar a economia local.

Setembro, tradicionalmente, é um período de menor movimentação no comércio. O Ganha-Ganha Farroupilha foi desenvolvido para transformar esse cenário, criando um momento estratégico em que lojistas possam aumentar suas vendas e consumidores aproveitem oportunidades especiais de compra, fortalecendo a economia e gerando novos negócios para todo o estado. Além disso, é momento de contar com artistas do nosso tradicionalismo para impulsionar ainda mais o varejo. A primeira edição acontecerá entre os dias 06 e 21 de setembro de 2025.

A campanha é voltada para empresários dos segmentos de comércio, varejo e serviços que desejam atrair clientes por meio de promoções e condições especiais. Também beneficia os consumidores, que terão acesso a boas oportunidades de compra de produtos e serviços em todo o estado.

As empresas que desejam participar da campanha podem se inscrever por meio do site da campanha ganhaganhafarroupilha.com.br. É necessário ter um CNPJ válido, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul.

As Entidades Representativas de todo o estado têm papel fundamental na mobilização. Elas são responsáveis por contatar empresas na capital e no interior, incentivando a adesão à campanha e estimulando a criação de promoções atrativas que gerem benefícios tanto para empresários quanto para consumidores.

O Governo do Estado é o responsável oficial pela campanha, coordenando e realizando sua ampla divulgação nos principais canais de comunicação para ampliar seu alcance, estimular a participação das empresas e informar os consumidores sobre as oportunidades oferecidas. A adesão à campanha é totalmente gratuita para as empresas participantes. Ao participar do Ganha-Ganha Farroupilha, o lojista ganha maior visibilidade por meio da divulgação estadual feita pelo Governo e entidades parceiras, o que atrai mais consumidores para seu negócio. Além disso, a campanha oferece uma oportunidade estratégica para aumentar as vendas em um período tradicionalmente mais fraco, fortalecer a relação com clientes e se destacar no mercado local. Tudo isso sem custos para aderir, com total liberdade para criar promoções que melhor atendam seu público.

Para participar acesso o endereço eletrônico https://ganhaganhafarroupilha.com.br/