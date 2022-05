SENASA faz 44 anos em abril e lança revista comemorativa

A Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santo Ângelo – SENASA lança a revista comemorativa de 44 anos de atuação. O evento de lançamento foi realizado na noite de quarta-feira, dia 27, no Salão Azul do Clube Gaúcho em Santo Ângelo, RS.

Com circulação gratuita e dirigida a revista de 44 anos da SENASA – Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santo Ângelo faz o resgate de fatos históricos da entidade que foi fundada no dia 4 de abril de 1978. Edita artigos de inovação do setor de engenharia civil, arquitetura e foi elaborada com a contribuição da equipe do Jornal O Mensageiro.

“Uma linda revista técnica e informativa que dá voz aos nossos associados, engenheiros e arquitetos, também abre espaço para a publicidade de empresas afins”. Frase extraída da fala inicial da anfitriã e presidente da Senasa (2021/2022) Engenheira Civil Elis Lucca. Durante o discurso de lançamento agradeceu a parceria do CREA/RS – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA e a colaboração dos arquitetos e engenheiros associados.

A presidente do CREA/RS, Nanci Walter, enviou uma narrativa que foi lida pelo Engenheiro Eletricista e do Eng. do Trabalho, Rubilar Ferreira. Nanci expressou que o Crea-RS se orgulha de fazer parte da história dos 44 anos da SENASA, desejou sucesso e renovou a disposição do CREA em realizar parcerias como a firmada na elaboração da revista.

O impresso foi editado em parceria com o Jornal O Mensageiro e sob a coordenação da atual presidente da Senasa, Engenheira Elis Lucca. O projeto gráfico foi conduzido pelo Jornalista e Cerimonialista Amauri Lírio e a edição dos conteúdos pelo Jornalista Marcos Demeneghi. Contou com a contribuição dos engenheiros e arquitetos associados que também escreveram artigos para essa que é a 9ª edição da série iniciada em 2008.

O presidente Geral da Mutua-RS – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Geólogo e Eng. de Seg. Trab. Pablo Souto Palma participou do ato de lançamento e destacou que a atuação da SENASA é um exemplo para outras entidades que fazem parte do sistema CREA/CONFEA. “O entrosamento da Senasa junto à comunidade serve de exemplo para outras entidades no Rio Grande do Sul. Para a Mútua é muito importe que tenhamos uma entidade como essa, que participa efetivamente dos eventos estaduais, mas principalmente na comunidade”. Pablo Souto reforçou a importância de associar o nome da mútua na revista da Senasa.

O poder público municipal foi representado pelo Secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Vinícius Damião Makvitz, que falou sobre o programa Aprove Fácil. “Estamos trabalhando nestas plataformas e vocês da Senasa fazem parte de tudo isso. O que muitos não sabem é que a Elis Lucca, representado a SENASA e o Rubilar Ferreira, representando o CREA, atuaram conosco para desenvolver as plataformas que hoje permitem que a secretaria seja 100% digital e mais eficiente. Gostaria de deixar o meu sentimento de gratidão a todo esse trabalho conjunto”, expressou Vinícius. Na percepção do secretário, esses processos serão desburocratizados e os sistemas devem contribuir para a regularização fundiária no município de Santo Ângelo.

Elis Lucca representando toda a diretoria (2021/2022) disse que a revista cumpre o propósito de apresentar a SENASA para a comunidade e dar visibilidade ao seu quadro de associados. Fez um apelo à participação efetiva de todos, pois muitas pessoas ainda desconhecem a Senasa. Agradeceu aos companheiros de gestão e anunciou cursos e treinamentos já agendados como o curso NR10, Segurança de instalações e Serviços de Eletricidade (reciclagem) e para junho fará a apresentação para os interessados do “Aprove Fácil”, programa da prefeitura que se destina a agilizar o encaminhamento e aprovação de projetos junto ao poder público municipal. Em junho fará ainda o treinamento da NR35 e em agosto o curso básico de engenharia de avaliação de metodologias científicas NBR 14653.