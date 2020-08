Conheça a empreendedora à frente da Básica

Selecionar fornecedores comprometidos com a oferta de confecções confortáveis, com estilo atualizado, seguindo as tendências da moda e com preço justo, sempre foi o objetivo da empreendedora santo-angelense, Susete Sangalli. Trabalho série e experiência de 24 anos que resulta na expansão dos negócios e permite sonhar com tempos melhores para o futuro dos colaboradores e de sua família. Prova disso é a inauguração da Básica – Conforto para família, a mais nova realização de Susete que no dia 29 de julho, completou um mês de funcionamento no centro de Santo Ângelo.

A Básica – Conforto para a família está, localizada na Rua 25 de Julho, é uma loja fidelizada Malwee, pois a missão do empreendimento da Susete e da Malwee convergem para o mesmo objetivo, estabelecer uma relação de compromisso com o consumidor, oferecendo conforto e preço justo. O Grupo Malwee anuncia que “tem a missão de estar presente na vida das pessoas, promovendo autoestima e bem-estar, por meio da oferta de produtos de moda com qualidade superior, respeitando colaboradores, a sociedade e o meio ambiente”.

Embora Susete mantenha a humildade e os “pés no chão”, como ela mesma diz, possui uma rede de lojas sob a denominação “Boa Compra” e está presente nas cidades de Entre-Ijuís, Joia e duas lojas Santo Ângelo. A Básica é um segundo projeto que começou a ser gestado no ano de 2013, quando esta empreendedora do ramo da moda, passou a viver uma nova fase caracterizada pela busca do conhecimento e da autoconfiança.

O reflexo desta mudança está nas lojas de Susete e sentida pelo grupo de 28 colaboradores que gerencia. Ela explica que foco está no compromisso com os clientes, ou seja, prima pelo atendimento impecável e de sua parte fala do comprometimento com um bom planejamento de compras, deste modo, consegue ofertar confecções de qualidade e uma “Boa Compra” para quem entra em suas lojas, que aliás, é o nome da sua rede de lojas, paralela a Básica.

A partir da inauguração da Básica, que também já foi conhecida em Santo Ângelo como “UPA”, Susete está planejando novos negócios e poderá em breve anunciar mais uma conquista. Quanto a opção pela moda básica, Susete diz que a composição de qualquer “look” começa pelo básico, e para estar bem vestido, você precisa de um básico de qualidade”.

Produção e edição – Marcos Demeneghi

Casal João Suliman e Susete Sangalli na mais nova loja do Grupo