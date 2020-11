Entidades empresariais cobram compromisso dos candidatos

Candidatos respondem questões formuladas por entidades de classe de empresários e as respostas são protocoladas, arquivadas e divulgadas no site www.acidamissões.com.br

Estes documentos expressam a opinião e compromisso dos candidatos com pautas de interesse da classe empregadora do município de Santo Ângelo.

ACISA, CDL Missões e AGIR formularam questões que se referem a situação financeira da prefeitura e um possível comprometimento com a redução dos gastos com funcionalismo, CCs e fundos de aposentadoria. Questiona sobre os projetos dos parques industriais, obras de saneamento básico e nomeação do cargo de indústria e comércio que tenha ligação com estas entidades.

Neste documento os empresários também questionam os candidatos sobre o apoio para ampliar a exploração do trabalhador em horários mais flexíveis, em qualquer dia e horário. O questionário também pede apoio para a mudança nos horários das creches que fecham às 17h30min. Os empresários entendem que este horário causa transtornos e pedem a ampliação.

Uma das questões curiosas deste documento é a seguinte: “O senhor apoiará o “Movimento Vereador sem Salário”. Existe ainda uma questão que se refere ao transporte público, nela ha uma reivindicação dos representantes de classe empresarial para a criação de um sistema integrado de linhas do transporte público e o compromisso do prefeito em trabalhar este tema.

Segundo a manifestação das entidades esta é uma “forma inovadora de proporcionar a todos os eleitores a interpretação não apenas dos discursos genéricos das campanhas, mas sim das propostas que realmente, se executadas, serão um diferencial de gestão pública, com foco nos resultados para a sociedade que gera os tributos e o desenvolvimento de uma cidade”.

ACESSO

Os documentos com as respostas dos candidatos estão disponíveis no site da ACISA: https://www.acisamissoes.com.br/2020/11/12/compromissos-dos-candidatos-a-prefeito-2020/