Casa legislativa de Santo Ângelo continua em reforma

A primeira sessão do ano de 2022 foi realizada no dia sete de fevereiro de modo on-line e nesta semana foi realizada a primeira sessão presencial no plenário Juarez Lemos.

Está em andamento a obra de reforma na casa legislativa de Santo Ângelo. Mesmo assim, na última quarta-feira, dia 2, foi realizada uma sessão ordinária de modo adaptado as condições do local.

O tempo de execução das obras de reforma está prestes a exercer a previsão inicial, pois segundo o cronograma de execução dos serviços, a última etapa da obra seria concluída em 15 de março.

Na época da contratação do serviço o presidente em exercício, Nader Awad, tinha expectativa que após o fim do recesso do Legislativo, em 1º de fevereiro de 2022, a obra já estivesse pronta e a Casa Legislativa voltasse a ser o palco das Sessões Ordinárias.

Mas a foto que ilustra o retrato cotidiano da cidade indica que ainda há trabalho a ser realizado e o expediente dos vereadores e de atendimento está alterado.

Entre os trabalhos contratados nesta obra estão a reforma do piso de madeira, execução da pintura, reparos na fachada do prédio, na sala de imprensa e secretaria, além de adaptação de um banheiro para pessoas com deficiência. Os aspectos decorativos como gesso interno e pintura fazem parte do projeto orçado em quase R$ 250 mil. Está previsto ainda a estruturação de um mezanino metálico e novas redes elétrica e lógica.

1) Troca do piso do plenário, salas anexas e fazer um preenchimento;

2) Adaptação de uma sanitário no térreo para acessibilidade;

3) Reestruturação da parte elétrica, rede lógica, som, microfone, câmeras do plenário atendendo as novas demandas;

4) Pintura interna e externa da edificação, inclusive as aberturas;

5) Troca do forro de gesso e colocação nova;

6) Colocação de uma bancada com pia e ligações hidráulicas;

7) Execução de uma estrutura metálica tipo Mezanino.