A Unimed Missões/RS prepara a área para a instalação de uma usina fotovoltaica

Estão em andamento as obras da Usina de Energia Fotovoltaica da Unimed Missões/RS, na Rua Universidade das Missões, trevo de acesso à Perimetral Norte, em Santo Ângelo, executadas pela empresa Veiga Distribuidora/Veiga Solar. O investimento, de R$4 milhões, visa eliminar o valor gasto em energia elétrica no Hospital Regional Unimed Missões e sede administrativa da cooperativa, além de ser uma fonte de energia limpa e contribuir para a preservação do meio ambiente.

As árvores da área já foram retiradas e o empreendimento conta com financiamento das cooperativas de crédito Unicred Eleva e Sicredi União, estando inserida no projeto “Design do Futuro”, que se propõe a investir em novas modernizações e tecnologias. “Este é um financiamento autossustentável pelo qual optamos e que nos dará retorno do valor investido em menos de oito anos. E o mais importante: com ele, contribuiremos para a preservação ambiental e a sustentabilidade da cooperativa na medida que utiliza uma energia totalmente limpa”, salienta o gerente corporativo da Unimed Missões/RS, Renato Velasques.

Segundo a assessoria de comunicação da Unimed a usina fotovoltaica será formada por 3.881 módulos e 16 inversores de 60kW, que fazem a captação de energia solar para transformá-la em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico. “Essa Usina terá uma potência total de 1.366MWp e gerará 45MWh em 25 anos, rentabilizando mais de R$16 milhões em economia de energia nesse período. A redução de CO² equivale a cerca de 150 mil árvores plantadas”, explica o gestor comercial da Veiga Distribuidora/Veiga Solar, Tiago Veiga.

A entrega da Usina Fotovoltaica da Unimed Missões/RS está prevista para dezembro de 2020.