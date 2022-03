Recolhimento de lixo eletrônico neste sábado em Santo Ângelo

A ação ambiental será realizada na Praça Leônidas Ribas – Praça do Brique – das 8 às 17 horas, neste sábado, dia 19.

A campanha de recolhimento de lixo eletrônico é promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sindilojas Missões, com apoio do Unimed Missões, Fecomércio/RS, Natusomos, 1º B Com, Lions Clube de Santo Ângelo Tiaraju, Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil (MCC), Acisa e Brigada Militar.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Francisco da Silva Medeiros, a campanha integra o planejamento da SEMMA e dos parceiros de recolhimento trimestral dos materiais eletroeletrônicos em desuso pela população.

Serão coletados computadores, monitores, televisores, impressoras, aparelhos de DVDs em desuso, entre outros. Estes equipamentos serão encaminhados para a reciclagem ou dispensados de forma que não ofereçam riscos às pessoas e ao meio ambiente.