A Associação de Reciclagem e Educação Ambiental Ecos do Verde foi contemplada com um projeto de qualificação dos equipamentos usados na separação e destinação do lixo doméstico em Santo Ângelo. Intermediado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano foram entregues dois caminhões, um trator, esteiras, esteira para triagem, prensas hidráulicas, 60 conjuntos de lixeiras, 15 conteiners com capacidade de mil litros, balança digital para uma tonelada, uniforme e equipamentos de proteção individual, além de outros, em regime de comodato, orçados em R$ 1.174.000,00.

Os recursos são oriundos do Ministério do Meio Ambiente do Governo Federal e integram o Projeto Coleta Mais Limpa, elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente com a cooperação técnica do Ministério Público Estadual de Santo Ângelo (MP/RS).

Os recursos garantiram também a implantação de projeto de educação ambiental nas escolas e uma campanha de conscientização da população para a importância da coleta seletiva e da segregação adequada dos resíduos.

SOLENIDADE – Na cerimônia de repasse dos bens, a presidente da Ecos do Verde, Carla Martiane Nicoletti, afirmou que as máquinas e equipamentos vão garantir a melhoria nas condições de trabalho e na qualidade de vida dos associados, além de permitir a projeção de expansão do quadro de trabalhadores. “Somos 49 associados e acreditamos que as máquinas e os equipamentos nos permitirão ampliar o número de trabalhadores, esperamos a chegar a 70”, afirmou.

A solenidade, realizada na tarde desta sexta-feira, 09, na Praça Raul Oliveira, teve o prestígio do deputado estadual Eduardo Loureiro; do vice-prefeito, Volnei Teixeira; do presidente da Câmara de Vereadores, Nader Hassan Awad; do representante do deputado Ubiratan Sanderson, Nívio Braz; e Nara Damião, representando o deputado Osmar Terra; dos colaboradores da Associação de Reciclagem e Educação Ambiental Ecos do Verde; da equipe técnica do Meio Ambiente; e de vereadores.