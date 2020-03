Pomelos: Rústicos, cascudos e até protegidos por redes

Na Rua Antunes Ribas, neste mês de março, um pé de pomelo exibe seus generosos frutos e o cuidado que o morador teve de amparar a produção desperta a curiosidade de quem passa pela rua.

Ao contrário do que se pensa, as redes estendidas e que formam uma barreira no passeio público não é para proteger quem passa embaixo do pé de pomelo, e, sim, para proteger os frutos de quem passa.

Os frutos da árvore eventualmente são arrancados por curiosidade ou brincadeira, pois os pomelos são grandes e leves. Contam os vizinhos que meninos pegam os frutos para brincadeira, desperdiçando o valor nutritivo ao colher antes da hora.

Os pomelos possuem de 15 a 20 centímetros de diâmetro, no entanto, são menos pesados do que parecem, pois possuem uma casca única, caracterizada por sua espessura extra, que aliás, oferece resistência ao impacto e protege a polpa do fruto.

Inspiração para engenheiros

Estas mesmas características que atraem os curiosos, chamou a atenção de mecânicos da Universidade Texas A&M, eles iniciaram um estudo com base nas cascasdos pomelos, pois as propriedades deste material da natureza consegue proteger o fruto em quedas de até 10 metros de altura.

O “thecounter” é uma organização especializada em difusão de informações de alimentos e publicou um artigo em que explica o interesse dos americanos em estudar os pomelos, os pesquisadores estão usando a casca de pomelo para repensar uma das invenções mais onipresentes da humanidade: a espuma. Detalhes da pesquisa está disponível na internet – https://thecounter.org/pomelo-citrus-fruit-mechanical-engineering-shock-absorbent-foam/.

Saiba mais

Esta fruta é cientificamente conhecida por “citrus maxima” e o Departamento de Agricultura considerada este citro uma variação da toranja, no entanto, o tamanho do fruto, cor, espessura da casca e o sabor de um pomelo é diferente da casca de qualquer outra fruta da família cítrica, inclusive das suas irmãs toranjas.

Segundo um artigo da Embrapa, os Estados Unidos é o maior produtor mundial de Pomelo e lá a fruta recebe o nome de grapefruit, mas a variedade americana, que é cultivada comercialmente, é diferente dos cascudos, rústicos e inspiradores pomelos da rua Antunes Ribas e cultivados por aqui.

É uma fruta que chama a atenção pelo tamanho, mede de 15 a 20 centímetros de diâmetro, ela tem casca espessa e polpa tons mais rosados ou avermelhados.

O uso do pomelo na culinária tem aplicação como qualquer outro citros. Segundo pesquisa da Embrapa, a genética desta fruta surgiu de uma hibridização natural entre uma toranjeira (Citrus maxima Merril) e uma laranjeira doce [Citrus sinensis (L.) Osbeck] (FEDERICI et al., 1998; MACHADO et al., 2005).

Em 1814, os frutos receberam a denominação de grapefruit, em inglês, e de pomelo, em português e espanhol. Em 1823, foram introduzidos na Flórida, Estados Unidos, por Odette Phillipe, ocorrendo a expansão comercial somente em 1880, quando passaram a ser transportados de navio para Nova York e Filadélfia.

Sabor do nosso pomelo

O sabor da polpa lembra uma laranja, no entanto, é menos intenso e possui um leve amargor que é produzido pelas membranas que revestem os gomos, no entanto, a experiência de consumi-la in natura se torna bem agradável quando retiradas as películas que os envolvem, trabalho que não é tão complicado, considerando o tamanho da fruta.