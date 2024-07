Semana da Agricultura Familiar acontece até 8 de agosto

Na última terça-feira, dia 23, teve início oficialmente a quarta edição da Semana da Agricultura Familiar de Santo Ângelo. O evento, que se estenderá até 8 de agosto, foi aberto durante uma cerimônia realizada no Espaço do Café Colonial Missioneiro, localizado no Pavilhão da Agricultura Familiar. A solenidade contou com a presença destacada de autoridades e representantes de diversas entidades envolvidas na organização da quarta edição da Semana Municipal da Agricultura Familiar.

PROGRAMAÇÃO

Hoje | 27 de julho

7 às 12h – Feira do Produtor – Pavilhão da Agricultura Familiar

Terça-feira | 30 de julho

19h – Seminário Municipal da Agricultura Familiar | TECNOURI Missões

Tema: Sucessão Familiar

20h – Tema: Conservação de Solos

Quinta-feira | 8 de agosto

9h – Dia de Campo sobre a Cultura da Cana de Açúcar

Instituto Federal Farroupilha | Campus Santo Ângelo