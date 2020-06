Meio ambiente é prioridade no Mensageiro

As pautas de meio ambiente são tratadas com prioridade na editoria do Mensageiro durante todo o ano. Dedicamos o tempo de trabalho da redação em pautas que valorizam os recursos naturais, como por exemplo, “Água doce” – Nesta série realizamos uma extensa pesquisa sobre o ciclo da água e investigamos como os santo-angelenses tratam esse líquido que é sinônimo de vida. O assunto rendeu boas matérias e continuamos explorando o tema sob outro ponto de vista que resultou na série Quedas d’água.

Refletir sobre o lugar onde vivemos é fundamental para a saúde física e mental. Saneamento básico, redes de esgoto, lixo urbano, arborização urbana, vida dos pássaros na região, também aparecem como assuntos recorrentes na editoria do jornal. Falamos ainda sobre energia, produção de alimentos orgânicos e no caderno viver bem, depois do tema central que é saúde, vem o meio ambiente, pois ambos estão relacionados.

O Dia Mundial do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho, foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na resolução (XXVII) de 15 de dezembro de 1972 com a qual foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo tema central foi o Ambiente Humano. Todos os anos, nesse dia, diversas organizações da sociedade civil lançam manifestos e tomam medidas para relembrar o público geral da necessidade de preservação do meio ambiente.

O que é meio ambiente

Completo conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural mesmo com uma massiva intervenção humana e outras espécies do planeta, incluindo toda a vegetação, animais, microorganismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites.