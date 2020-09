Brigada Militar do Rio Grande do Sul adquire mais 799 fuzis Taurus modelo T4

A Taurus, uma das maiores fabricantes mundiais de armas, assinou recentemente contrato com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul para fornecimento de 799 fuzis modelo T4 calibre 5.56. A aquisição foi realizada através de licitação e o contrato prevê a entrega do armamento até o início do mês de novembro.

Os novos armamentos significam um importante incremento para a força de segurança pública do Estado no combate à criminalidade, por serem armas de alto poder de fogo e desempenho.

O fuzil T4 já integra o arsenal da instituição, sendo empregado inclusive nas forças de elite da Brigada Militar.

Ideal para o uso militar e policial, o fuzil Taurus T4 é baseado na consagrada plataforma M4/M16, amplamente empregada pelas forças militares em todo o mundo e principalmente pelos países membros da OTAN, por ser considerada uma arma extremamente confiável, leve, de fácil emprego e manutenção.