Balanço adaptado é instalado na Praça Leônidas Ribas

Entendo que a acessibilidade deve estar presente em todos os setores, o secretário municipal de Assistência Social, Everaldo de Oliveira, trabalhou no projeto que concedeu a instalação de um balanço que permite a diversão de crianças cadeirantes no parquinho da Praça Leônidas Ribas.

“A inclusão é uma das nossas preocupações e saber que um cadeirante fica apenas observando as outras crianças de sua idade se divertindo é algo que sempre nos deixou tocados. Por isso, apresentei o projeto de lei que foi aprovado e sancionado que trata da instalação de balanços e carrosséis para cadeirantes nos parques e praças públicas de Santo Ângelo”, afirma Everaldo. “Esse é um projeto que realmente vale a pena. Ver uma criança incluída nas brincadeiras, divertindo-se com os amigos, é uma conquista para todos, não apenas para ela”.

O balanço foi instalado no parquinho com uma rampa construída pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente. E o projeto, segundo Everaldo, é que esse tipo de brinquedo seja instalado nos demais espaços públicos. Projeto para viabilizar os recursos necessários está sendo trabalhado pela Secretaria de Assistência Social.

O prefeito Jacques Barbosa esteve na praça com o secretário Everaldo conferindo a instalação do brinquedo. Jacques aprovou o brinquedo inclusivo. “Com a intenção de promover a inclusão, esse é o primeiro brinquedo com acessibilidade instalado e nós trabalhamos para que as outras praças também sejam contempladas, beneficiando toda a população”.