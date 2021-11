Bolo caseiro – Uma receita de sucesso

As receitas de Bolos Caseiros elaboradas com ovos de galinha caipira, leite da ordenha e ingredientes coloniais como mel, requeijão, manteiga, fazem sucesso no 2º Festival do Bolo Caseiro de Santo Ângelo

Encerra neste sábado, dia 13, o 2º Festival do Bolo Caseiro de Santo Ângelo. São receitas feitas com ingredientes coloniais e sabores diferenciados como o bolo de mandioca, de laranja, bolo sem farinha e sem açúcar, ou seja, são mais de 15 receitas diferentes à venda no pavilhão da agricultura familiar, localizado na Av. Venâncio Aires.

O evento foi retomado depois de uma pausa devido a pandemia e neste sábado também ocorre o Café colonial Missioneiro, que volta a sua rotina habitual de ocorrer todos os segundos sábados de cada mês.

Um pouco da história dos bolos caseiros da Agroindústria Brutti

Os bolos caseiros se tornaram um diferencial da Agroindústria Brutti na Feira dos Produtos Coloniais em Santo Ângelo e a diversidade dos sabores conta com a expertise de Cilene Belmonte e o empreendedorismo de Márcia Brutti, que juntas estão investindo na produção que é rapidamente vendida.

Cilene Belmonte nasceu na zona urbana de Santo Ângelo, foi morar nos municípios da ‘serra gaúcha e trabalhou durante vários anos produzindo bolos para grandes hotéis como Continental e Laje de Pedra. Neste tempo, aperfeiçoou sua técnica culinária e ganhou muita experiência. Cilene voltou para Santo Ângelo e buscou um estilo de vida mais saudável ao morar na zona rural, pois acredita que os produtos naturais confeccionados com ingredientes “da terra”, contribuem para uma vida mais saudável.

A fala de Cilene demonstra o carinho e respeito pela arte de confeccionar bolos e explica que usa ovos de galinha caipira, a laranja do pomar, produtos coloniais como requeijão, mel, mandioca, leite, entre outros para confeccionar mais de 50 receitas.

Semanalmente elabora 16 receitas principais que são comercializadas na feira de produtos coloniais de Santo Ângelo. Mas domina a técnica de elaborar 56 tipos de bolos, com sabores e ingredientes que conferem diferentes texturas e aromas.

Um dos preferidos e mais vendido é o bolo de mandioca. No Lajeado Miquim e Lajeado do Cerne é plantada a mandioca, a receita leva três xícaras deste ingrediente descascado e ralado cru, acrescido de 50 gramas de queijo ralado, 50 gramas de coco ralado, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha e o fermento. “O bolo é maravilhoso, não é muito doce e nem salgado, rico em sabor, mas, muito suave”, acrescentou Cilene ao falar da receita.

Cilene também destaca que são produtos muito mais saudáveis que os industrializados usados por grandes padarias, usa manteiga no lugar o óleo de soja, faz receitas de sem o uso de farinha e sem açúcar, na qual a banana e aveia substituem os ingredientes para manter um sabor muito agradável, comentou Cilene.

Cilene é cozinheira profissional, tem uma forte ligação com o setor gastronômico e pertence a uma família de pessoas ligadas a este setor, a mãe confecciona pizzas para comercializar, o irmão Tiago é pizzaiolo no Arena Grill e também é prima de confeiteiras que atuam em Porto Alegre.