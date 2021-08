Senac Santo Ângelo apoia o 14º Festival Cidade das Tortas e promove oficinas

A 14ª edição do Festival Cidade das Tortas será lançado oficialmente na próxima quinta-feira, dia 26, e realizado entre os dias 4 e 19 de setembro. Pelo segundo ano consecutivo o Festival ocorre de modo descentralizado (com comercialização nos próprios estabelecimentos participantes e na modalidade delivery). O Senac Santo Ângelo já organizou uma agenda de oficinas gratuitas e a comissão organizadora realizou, durante o Lançamento da Pedra Fundamental do Pórtico de Santo Ângelo, a entrega de mini tortas ao Ministro do Turismo Gilson Machado e autoridades presentes

Considerado um evento tradicional no município, pela primeira vez o Festival das Cidades das Tortas terá oficinas promovidas e sediadas pelo Senac Santo Ângelo. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site da escola www.senacrs.com.br/santoangelo, na aba “Eventos”. A 14ª edição do Festival ocorrerá de 4 a 19 de setembro e o evento de lançamento está programado para o dia 26 de agosto, na escola.

“Promover as oficinas dentro da escola é uma oportunidade de aproximar ainda mais a comunidade da nossa instituição, mas principalmente uma forma de ampliar ainda mais o conhecimento da população em relação aos cursos da área de Gastronomia, que são tão importantes para os profissionais e o crescimento do comércio local”, ressalta a diretora do Senac Santo Ângelo, Andreia dos Santos Moreira.

A iniciativa é totalmente gratuita, aberta para toda a comunidade, porém cada oficina tem a participação limitada de 10 pessoas. Mais informações pelo telefone (55) 3313-4577 ou pelo Whatsapp (55) 99963-8386. O Senac Santo Ângelo fica localizado na Travessa João Meller, 179, no bairro Centro.

Oficinas de Mini tortas (3H)

23/08 (manhã das 9h às 12h)

24/08 (Tarde das 14h às 17h)

25/08 (Tarde das 14h às 17h)

26/08 (Tarde das 14h às 17h)

Oficina Tendências e Novas Técnicas em Confeitaria (3H)

30/08 (noite das 19h às 22h)

Oficina: Torta JP

10/09 (noite das 19h às 22h)