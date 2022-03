Meia Maratona de Santo Ângelo terá cerca de 200 corredores

A Secretaria Municipal de Cultura e Esportes de Santo Ângelo promove neste domingo a Meia Maratona que comemora o aniversário do Município. São esperados cerca de 200 corredores para a disputa dos 21 Km. A promoção tem parceria com a M2 Running.

A largada está marcada para às 7 horas, em frente a sede social do Clube Gaúcho, na Rua Bento Gonçalves, onde também ocorrerá a chegada. O 1º B Com está colaborando com o evento e 40 militares estarão realizando o balizamento em todo o percurso.

A disputa será realizada de forma individual e por trios.