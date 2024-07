Equipe Verde Sport / AABB Santo Ângelo participa de competição no Rio de Janeiro

O IberCup é atualmente um dos Torneios Mundiais de Futebol Juvenil mais importantes do mundo. Desde a primeira edição cerca de 100 países já tiveram equipes participando da IberCup. E uma experiência fantástica e oportunidade única de enfrentar equipes do Brasil e de outros países. O IberCup cria a possibilidade de diversas interações, tanto fora como dentro de campo, e isso faz com que seja reconhecido como a competição juvenil mais internacional de todo o Mundo.

A equipe Verde Sport / AABB Santo Ângelo participou na categoria sub-13 na modalidade de futebol de campo 11 e contou com atletas que participam do Projeto Esporte, Lazer e Meio Ambiente nas Missões e atletas convocados pela coordenação da Escola Verde Sport e AABB Santo Ângelo.

Com o objetivo de oportunizar uma experiência positiva através de uma competição bem organizada, onde os jogadores tenham a oportunidade de competir com equipes de alto nível dentro de um evento de abrangência a nível mundial, e principalmente conviver num ambiente de futebol, garantindo que todos possam vivenciar, superar e obter novos conhecimentos esportivos, sociais e culturais.

Além da competição, a delegação ficou hospedada no Américas Barra Hotel, e levou o nome de Santo Ângelo e da região das Missões a diversos pontos do Rio de Janeiro, como Cristo Redentor, Maracanã, Praia de Copacabana, Barra da Tijuca e Aeronáutica. O grande destaque foi o uniforme que apresentou a Catedral Angelopolitana e representa um dos pontos turísticos da cidade.

Algumas das equipes que participaram da competição Vasco da Gama, CR Flamengo, Fluminense, Botafogo, Red Bull Bragantino, Remo e mais equipes do Peru, Equador e Chile, ao total foram 82 equipes.

Um agradecimento especial a Diretoria da AABB Santo Ângelo e demais apoiadores que foram fundamentais para viabilizar a participação na IberCup. A delegação foi coordenada por Aldo Almeida (Verdinho), Patrícia Hassi, Ademir Dutra e Guilherme Matte.