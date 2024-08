Campeonato de tênis Raízes do Saibro Aberto de Equipes acontece neste fim de semana em Santo Ângelo

O Tênis Clube de Santo Ângelo será o palco do Campeonato de Tênis Raízes do Saibro Abertos de Equipes, que ocorre nos dias 03 e 04 de agosto, a partir das 8h30min. O evento, promovido pelo clube sob a presidência de Eduardo Berwanger e a vice-presidência de Lúcio Melo, promete atrair jogadores e entusiastas do esporte para um fim de semana repleto de disputas emocionantes.

Os participantes terão a oportunidade de competir em um ambiente de alta competição e camaradagem. Ao final do torneio, será realizado um coquetel de premiação, onde serão entregues troféus e medalhas aos vencedores. O evento conta com o patrocínio da Unicred, que apoia a realização de competições esportivas e o desenvolvimento do tênis na região.

Os organizadores esperam que o campeonato não apenas celebre o talento dos jogadores, mas também fortaleça os laços dentro da comunidade tenística local. A entrada é gratuita para os espectadores, que são convidados a prestigiar as partidas e participar das festividades do coquetel de premiação.

Para mais informações sobre o evento, os interessados podem entrar em contato diretamente com o Tênis Clube de Santo Ângelo ou pelos telefones (55) 98419-7177 (Salete)/(55) 99985-2474.