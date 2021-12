Henrique Schommer recebe medalha de atleta destaque no RS na categoria sub 20

A solenidade de entrega da honraria foi realizada na última quarta-feira, dia 14 e contou com a presença do Presidente da Confederação Brasileira de Atletismo e da Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul.

Atleta santo-angelense Henrique Schommer recebe o Troféu Faergs 2021, um reconhecimento da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul, que premia os destaques da temporada. A sessão solene de entrega foi realizada na noite de terça-feira, dia 14, no Auditório Central do Colégio Teutônia, este troféu é uma espécie de Oscar do Atletismo Gaúcho e ocorre como fechamento do ano.

Durante o evento de premiação foram reconhecidos atletas que conquistaram medalhas nas competições estaduais das categorias Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20 e Adulto. Além desses, recebem homenagem os destaques a nível internacional, treinadores e apoiadores/patrocinadores. Henrique é especialista nas corridas de 800 metros e recentemente conquistou medalha de ouro em competições estaduais ao vencer a prova de 800 metros e no revezamento 4×400 metros.

Os Presidentes da Confederação Brasileira de Atletismo e da Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul prestigiaram a solenidade de premiação. O presidente da CBAT, Wlamir Leandro Motta Campos disse que todo o trabalho de incentivo ao esporte realizado junto a estudantes e jovens serve de estímulo e inspiração, cuja dedicação tem gerado resultados e que a Confederação Brasileira de Atletismo quer dar mais atenção a esse trabalho de base, ao nascedouro de futuros atletas.

Samory Uiki Bandeira Fraga, que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio este ano na prova do salto em distância, fez uso da palavra em nome dos atletas. Ele foi um dos homenageados na categoria ouro entre os destaques em competições internacionais, ao lado de Almir Cunha dos Santos, que igualmente disputou as Olimpíadas deste ano, na prova do salto triplo.

“Eu estive no Troféu Faergs em todas as categorias, desde o Sub-12, até chegar a essa homenagem na categoria ouro, reconhecimento num ano especial em que realizei o sonho de disputar as Olimpíadas. Quem é atleta sabe o quanto isso é gratificante depois de tantas dificuldades e desafios, tudo valeu a pena, não foi em vão”, disse Samory.

Com informações de Leandro Augusto Hamester