Clube Gaúcho transforma bosque de eucaliptos em pista de Mountain Bike

O Clube Gaúcho implantou uma pista de Mountain Bike em sua Sede Campestre. O Mapa do percurso totaliza 2,4 Km e a sinuosidade da pista com curvas de terra em meio ao bosque de eucaliptos, somados a algumas rampas e dois pontilhões de madeira, completam as características deste novo espaço esportivo criado para os associados do clube e possíveis eventos regionais.

A iniciativa de utilizar este espaço para a pratica do ciclismo partiu do diretor de futebol do clube, Augusto Motta e a elaboração do traçado contou com a participação e experiência de André Luis Lourau, proprietário da Gago Bikes e Fitness, que também é parceira do projeto.

A execução contou com a colaboração do quadro de funcionários do Clube Gaúcho e também investimentos financeiros do clube, pois o local precisou passar por intervenções pontuais como a limpeza completa do terreno, escavações e a demarcação do trajeto com os obstáculos e apoios implantados ao longo da pista.

O espaço fora do bosque virou um pomar, com o plantio de 80 (oitenta) mudas de árvores frutíferas como bergamota ponkan, laranja de umbigo, lima, ameixa, jabuticaba, pêssego e acerola.

O clube criou ainda um local exclusivo e apropriado para a limpeza das bicicletas após o uso da pista para treino ou recreação.

No último final de semana de sol as crianças aproveitavam o espaço para brincar com suas bicicletas. No caso de uso para a prática de esporte em suas características habituais, o clube divulga que é obrigatório o uso de capacete, indicado o uso de luvas e óculos de proteção e crianças até 12 anos devem estar acompanhadas dos pais.