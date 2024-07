Aberto o Campeonato de Futsal da 2ª Divisão

Em solenidade realizada na noite da última segunda-feira, dia 15, no Ginásio Marcelo Mioso, a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte e o SESC abriram oficialmente o Campeonato Municipal de Futsal da 2ª Divisão de Santo Ângelo, edição 2024.

A cerimônia de abertura contou com a presença do secretário de Cultura e Esportes, Cléber Warpechowski, do gerente regional do SESC, Luciano Maso, membros do Departamento Municipal de Esportes, e a participação de um grande público.

O Municipal da 2ª Divisão tem a participação de 26 equipes, divididas em quatro chaves com quatro equipes e duas com três, envolvendo mais de 300 atletas e dirigentes do esporte amador santo-angelense. Os jogos da 2ª Divisão serão às segundas-feiras, a partir das 20 horas, no Ginásio Marcelo Mioso. A abertura teve três partidas, com os seguintes resultados:

Skybox 4 x 2 City Car Lavagem

Fernetbach 0 x 1 Chelsea Santo Ângelo

Argentina/Origem 2 x 3 Meia Boca Júnior

Na próxima segunda-feira, dia 22, estarão se enfrentando em quadra Amigos FC x Benfica FC; Piratas FC x Arsenal; e FTV Futsal Borges Veículos x Barbearia Bueno.

PRIMEIRA DIVISÃO

O Municipal de Futsal da 1ª Divisão teve sua abertura ontem, dia 19, também no Ginásio Marcelo Mioso, com a participação de onze equipes, divididos em duas chaves com quatro e uma com três equipes. Os jogos serão sempre às sextas-feiras.