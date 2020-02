Ciclistas testam seus limites neste sábado

Ciclistas de vários municípios da região, inclusive de Santa Catarina participam neste sábado, dia 15, de um desafio que abrange um percurso de 300 km, é o Audax Missões 300 km. A concentração e chegada é no Santuário de Schoenstatt em Santo Ângelo e a prova conta com 98 inscritos. A partida será às 16h e o horário máximo para conclusão, às 20h.

Neste tipo de prova, que não é competitiva, o limite pessoal de cada atleta é o adversário principal. Os ciclistas que completarem o desafio no tempo estipulado pela coordenação do Audax Missões 300 km, ganham um certificado. Este documento habilita para os desafios deste gênero que ocorrem em várias regiões brasileiras, inclusive em outros países. Na linguagem dos organizadores “eles carimbam seu passaporte, comprovando sua passada”.

A prova será realizada utilizando a ERS 218, ERS 344, BR 392 e ERS 168. Segundo o diretor responsável pelo Audax Missões, Adair Tomazi, “os ciclistas são orientados para andar no acostamento, sempre que oferecer condições. Quando não for possível, na borda direita da pista. “Neste sentido, pedimos aos motoristas que circularem por essas vias: “Respeite os ciclistas, também temos direito em circular pela via”, informou o organizador.

Depois de Santo Ângelo os ciclistas chegam em Catuípe, retornam, passando por Sete de Setembro, Guarani das Missões, Cerro Largo, São Pedro do Butiá, Roque Gonzales, São Luiz Gonzaga e após retorno até Santo Ângelo.

O ciclista terá que ser autossuficiente, podendo receber apoio externo somente nos PC/PA (ponto de apoio e ponto de controle). Todos os concluintes terão seu nome homologado pelo Audax Clube Parisinse. Todo participante tem que estar portando os itens obrigatórios de segurança: Capacete, colete refletivo, manta térmica, luz dianteira e sinaleira traseira. Além de ser recomendável: óculos, luvas, câmara e bomba de ar.

A realização do Audax Missões tem como diretor responsável Adair Tomazi, que realiza numa parceria com a ACM – Associação Ciclo Missões. Para esse ano, estão previstos ainda em 18 de abril uma prova de 400 km, dia 23 de maio um desafio de 600 km e ainda, um de 1.000km com início em 4 de setembro.