Santo Ângelo é um dos 17 núcleos brasileiros do projeto Skate na Escola

No Rio Grande do Sul, apenas Santo Ângelo e Porto Alegre foram contemplados com o projeto do Governo Federal “Skate na Escola”. O projeto foi encaminhado pelo município, com apoio da Coletiva de Skatistas, no ano passado, e teve a confirmação na sexta-feira, 19, pelo Ministério da Cidadania. A expectativa é de que seja implantado a partir de março

O Projeto Skate na Escola receberá cerca de R$ 204 mil para a sua execução no município de Santo Ângelo. Os recursos serão do Governo Federal e contrapartida do município. O prefeito Jacques Barbosa também falou que vai ivenstir na reforma da pista de skate da Praça Leônidas Ribas.

A princípio, o projeto será realizado em cinco estados e no Distrito Federal, totalizando 17 núcleos, em Bombinhas (SC), São José dos Pinhais (PR), Porto Alegre (RS), Santos (SP), Santo Ângelo (RS), Santa Mariana (PR), Teresina (PI), Balneário Camboriú (SC), Florianópolis (SC), São José dos Campos (SP), Brasília (DF) e Guarulhos (SP). Todas as cidades têm pistas de skate públicas já construídas. Algumas aulas serão ministradas dentro de escolas que possuem a estrutura.

A dinâmica do projeto prevê formação de quatro turmas por trimestre com o número máximo de 15 alunos cada. Os meninos e meninas serão divididos por faixa etária e os materiais como equipamento de proteção e skate serão fornecidos. Cada núcleo será composto por um professor de educação física, um instrutor de skate e um coordenador técnico, que farão a supervisão das aulas.

Tão logo seja liberado o valor, o município estará encaminhando o processo licitatório para contratar a empresa, entidade ou associação que executará o projeto. A Confederação Brasileira de Skate (CBSK) atuará na coordenação dos núcleos e no treinamento dos instrutores que darão as aulas.

Segundo o Ministério da Cidadania, neste momento de implementação do Skate Escola, as secretarias de educação municipais estão em fase de estruturação do projeto, com mobilização da rede, estabelecimento de cronogramas de trabalho, definições pedagógicas de acompanhamento e contratação de profissionais. A CBSk trabalhará na coordenação dos núcleos e treinamento de instrutores que darão as aulas.