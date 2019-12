Período de recesso da URI

A URI Santo Ângelo mantém-se em recesso acadêmico no período de 17 de dezembro de 2019 a 5 de janeiro de 2020. As atividades serão retomadas no Campus no dia 6 de janeiro, uma segunda-feira.

De 6 de janeiro até 21 de fevereiro, as atividades serão desenvolvidas em turno único, das 7h30min às 13h30min. Nessa etapa, no entanto, os setores de Secretaria, Tesouraria e SAE (Serviço de Atendimento ao Estudante) funcionarão com horários especiais nos dias 7, 8, 9 e 10 de janeiro: das 14 às 20 horas (rematrículas).

A partir do dia 26 de fevereiro, as atividades retornam com o expediente normal, à tarde e à noite.