IFFar encerra dia 23 o período de inscrições para os cursos técnicos integrados

O período de inscrições para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFFar, com ingresso no primeiro semestre de 2021, segue até o dia 23 de dezembro de 2020. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online através do site – http://ingresso.iffarroupilha.edu.br/.

Todas as informações necessárias para a participação estão disponíveis no Edital nº 356/2020, que rege o Processo Seletivo. A leitura do documento é obrigatória a todos os participantes.

Serão ofertadas mais de 1500 vagas em 11 cidades: Alegrete, Frederico Westphalen, Jaguari, Júlio de Castilhos, Panambi, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, São Borja, São Vicente do Sul e Uruguaiana. Os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio são voltados a quem já concluiu o ensino fundamental e deseja cursar o Ensino Médio junto com um curso técnico.

Em maio, o Conselho Superior (Consup) definiu o sorteio eletrônico como forma de seleção para os cursos técnicos integrados neste ano em função da necessidade de distanciamento social diante da pandemia do novo Coronavírus. A alteração na forma de ingresso, de caráter excepcional, é referente somente ao processo seletivo realizado neste ano. O sorteio eletrônico será realizado no dia 20 de janeiro de 2021. A publicação da relação dos candidatos classificados em 1ª chamada está prevista para o dia 27 de janeiro de 2021.

O Processo Seletivo 2021 visa a selecionar candidatos para o preenchimento de 1.560 vagas ofertadas pelo IFFar, em seus Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado, assim distribuídas:

Campus Alegrete

Técnico em Agropecuária – 120 vagas

Técnico em Informática – 60 vagas

Técnico em Química – 40 vagas

Campus Frederico Westphalen

Técnico em Administração – 35 vagas

Técnico em Agropecuária – 105 vagas

Técnico em Informática – 35 vagas

Campus Jaguari

Técnico em Agricultura – 35 vagas

Técnico em Sistemas de Energias Renováveis – 35 vagas

Campus Júlio de Castilhos

Técnico em Agropecuária – 70 vagas

Técnico em Informática – 60 vagas

Campus Panambi

Técnico em Agricultura – 35 vagas

Técnico em Automação Industrial – 30 vagas

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática – 35 vagas

Técnico em Química – 35 vagas

Campus Santa Rosa

Técnico em Edificações – 30 vagas

Técnico em Móveis – 30 vagas

Campus Santo Ângelo

Técnico em Administração – 70 vagas

Técnico em Agricultura – 35 vagas

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática – 35 vagas

Campus Santo Augusto

Técnico em Administração – 35 vagas

Técnico em Agropecuária – 35 vagas

Técnico em Alimentos – 30 vagas

Técnico em Informática – 35 vagas

Campus São Borja

Técnico em Eventos – 60 vagas

Técnico em Informática – 60 vagas

Campus São Vicente do Sul

Técnico em Administração – 70 vagas

Técnico em Agropecuária – 140 vagas

Técnico em Alimentos – 35 vagas

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática – 60 vagas

Campus Avançado Uruguaiana