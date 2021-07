Alibem entrega estantes com livros infantis

Através do patrocínio da ALIBEM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o apoio da Secretaria de Educação da cidade de Santo Ângelo, quatro escolas municipais vão receber estantes com livros novos e atividades do projeto ESTANTE DE HISTÓRIAS realizado pela VR Projetos entre os dias 12 e 15 de julho.

As escolas municipais de Educação Infantil Professora Mathilde Ribas Martins, Modelo, Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Manoel e Escola Municipal de Ensino Fundamental Margarida Pardelhas estão entre as contempladas.

Cada escola receberá a doação de uma estante amarela de 100cm x 50cm x 60cm personalizada com temas da literatura infantil. Em seu interior estão disponíveis 100 livros infantis novos e mais e 100 gibis, que através de uma história em quadrinhos conversa com as crianças sobre a importância da leitura e ainda oferece atividades sobre o tema. Na parte superior existe um baú, onde são encontrados dedoches desenvolvidos a partir dos acervos, uma cortina e bases para transformar a parte de cima da estante em um teatrinho, além de um tapete para ser utilizado em atividades ao ar livre e sacolas personalizadas para as crianças levarem livros para casa e fazer leituras em família.

Oficina on-line

Além da entrega das estantes, o projeto realizará uma oficina on-line para os professores da educação infantil e do ensino fundamental 1 da cidade, na qual será abordada a importância da literatura para o aprendizado das crianças e serão apresentadas dicas para promover a leitura em sala de aula e atividades práticas para os participantes se tornarem bons contadores de histórias.

Nesta mesma semana, a ALIBEM também está proporcionando o projeto Estante de Histórias para 04 escolas na cidade de Santa Rosa e duas em Porto Alegre.

O projeto Estante de Histórias, que em 2021 realiza sua quinta edição, já distribuiu mais de 37 mil livros novos para 370 escolas de 130 cidades brasileiras, beneficiando e incentivando a leitura para aproximadamente 90 mil crianças. Saiba mais sobre o projeto Estante de Histórias em www.projetoestantedehistorias.com.br e de suas atividades através das redes sociais (Instagram: @VR.Projetos e Facebook: ProjetoEstanteDeHistorias).

A novidade desta edição é que, devido à pandemia, o projeto achou uma forma de não parar com seu objetivo de promover a leitura. Transformou todas as suas atividades presenciais para o formato digital (oficinas para professores e contação de histórias para as crianças) e também passou a oferecer, além do acervo físico, livros para leitura on-line, disponíveis para todos gratuitamente através da Estante de Histórias virtual em seu site.