Rotary Cruz de Lorena e doctor pré-vestibular se unem em projeto inovador

A partir dos dados do ENEM de 2023, o Rotary Clube Cruz de Lorena e o Doctor pré-vestibular uniram esforços para desenvolver o projeto: Redação em ação – transformando palavras em poder, que será realizado nas escolas públicas de ensino médio pertencente a 14° CRE de Santo Ângelo. Os dados apontam que apenas metade dos jovens que concluíram o ensino médio participaram do exame, sendo 46% de escolas públicas, indicando dificuldades de acesso a oportunidades educacionais. Dos 2,7 milhões de candidatos, somente 60 redações obtiveram nota máxima, com apenas quatro de escolas públicas, revelando a disparidade entre ensino privado e público. Esses dados justificam a necessidade urgente de programas de apoio, para assegurar igualdade de oportunidades e um futuro mais justo. Nesse sentido, o Concurso de redação foi lançado na sede da 14° CRE com a presença dos professores de redação e diretores das escolas participantes do projeto.